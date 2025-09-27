Kẻ khống chế, xâm hại cô gái ở đoạn đường vắng bị bắt

Ngày 27-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (26 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Công an TP Đà Nẵng bắt kẻ khống chế, xâm hại tình dục cô gái giữa đoạn đường vắng. Ảnh: CA

Trước đó, khuya 6-5, NTTH (ngụ Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy từ TP Đà Nẵng về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.