Hơn 500kg vàng thẩm lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu vào Việt Nam như thế nào?

Chủ mưu, móc nối hai đầu mối buôn lậu vàng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành Công ty Hoàn Huế, Lào Cai); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) cùng 6 đồng phạm khác về tội “Buôn lậu”.

Liên quan vụ án, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) bị cáo buộc “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định Trần Thị Hoàn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu các đối tượng tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số lượng hơn 546kg vàng, trị giá 1.208 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng tháng 9/2024, người tên Bà Béo (chưa rõ lai lịch) từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Thời gian sau, Bà Béo liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý. Hoàn đã liên hệ với Bà Béo thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán.

Còn Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc, thuê bị cáo Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn. Phượng được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng vận chuyển trót lọt.

Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc hoặc nhờ chồng của Phượng là Trần Văn Tài, cùng vận chuyển.

Để tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, Bà Béo hướng dẫn Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1 kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Viện Kiểm sát cho rằng, Phượng biết lực lượng chức năng không kiểm tra người, không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu đi qua.

Vàng được Phượng đưa đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho các bị can Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhân viên) hoặc Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu).

Sau khi tiếp nhận vàng, các nhân viên tại cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi qua ứng dụng Zalo thông báo cho Trần Thị Hoàn biết và thanh toán cho Bà Béo.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ 17/9/2024 - 27/11/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với Bà Béo mua bán, vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Hoàn và Vàng Thị Phượng.

Lý do vàng lậu dễ qua mặt lực lượng chức năng

Ngoài đầu mối Bà Béo, Hoàn còn móc nối với bị can Phạm Tuấn Hải, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam. Hải có nhiệm vụ mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức "tuồn" về nước. Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Nếu phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cho người sang nước bạn lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng rồi đi qua cửa khẩu về nước.

Một thời gian sau, do Hoàn chậm thanh toán nên khi vàng về nước, Hải và nhân viên của Hoàn sẽ cùng nhau đi bán thẳng cho khách ở Hà Nội. Tiền bán vàng, Hải trực tiếp thu.

Từ 2/9/2024 - 2/12/2024, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng.

Trong hồ sơ truy tố, Viện Kiểm sát đã xem xét hành vi của cán bộ Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ Hải quan chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Trường hợp người không có hành lý, hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.

Còn tại địa điểm làm thủ tục đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý).

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, tại vị trí xuất, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Quá trình điều tra, các bị can khai lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan. Do đó, không có tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của cán bộ.