Hà Nội: Nam sinh bị lừa đến nhà nghỉ để 'chứng minh tài chính'

Trước đó, ngày 13/10, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, tiếp nhận trình báo của gia đình ông V.T.M. (trú tại Hải Phòng) về việc con trai là V.T.V.A. (SN 2008) có dấu hiệu bị lừa đảo theo hình thức "bắt cóc online".

Công an giải cứu nam sinh bị lừa “bắt cóc online”. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, A. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo em liên quan đến một vụ án ma túy. Đối tượng yêu cầu A. đến nhà nghỉ, không liên lạc với bất kỳ ai và chuyển tiền để "chứng minh tài chính".

Nghi ngờ con trai bị lừa đảo, gia đình ông M. đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai khẩn trương xác minh, rà soát và xác định A. đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Trong ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa em trở về an toàn với gia đình, ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng tiếp tục thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, gia đình ông M. đã gửi thư cảm ơn Công an phường Bạch Mai và Công an TP Hà Nội.