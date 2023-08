Hơn 30 giờ phá nhanh vụ trọng án

Chỉ ít giờ sau khi gây án, chúng đã bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự tóm gọn.

Xác chết trên bãi cỏ

Theo thông tin của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, sáng 31/7/2023, người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương; lại gần kiểm tra, thấy trên quần áo của nam thanh niên có nhiều vết máu và xác định nạn nhân đã chết nên trình báo Cơ quan công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng các đơn vị khám phá nhanh vụ án.

Nhận tin báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã xuống ngay hiện trường trực tiếp chỉ đạo các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Qua công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị vật sắt nhọn đâm nhiều nhát từ cả phía trước lẫn phía sau gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Qua điều tra xác định hiện trường nơi phát hiện xác chết là hiện trường thứ hai, hung thủ sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem đến đây vứt xác hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Từ những dữ kiện thu thập được cho thấy đây là vụ giết người. Ngoài ra, cũng xác định được nạn nhân tên Nguyễn Trọng K, sinh năm 2001 tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương chia thành nhiều tổ công tác để ghi nhận thông tin và đến khu vực phòng trọ mà nạn nhân tạm trú tìm hiểu xem nạn nhân có mâu thuẫn hoặc thiếu nợ tiền bạc gì với ai không. Một tổ phối hợp với công an các địa phương tiến hành rà soát trên diện rộng nhằm sàng lọc để tìm ra đối tượng nghi vấn, tổ công tác khác có nhiệm vụ trích xuất toàn bộ camera an ninh trong khu vực để xem những đối tượng cùng phương tiện nào từng ra vào hiện trường vụ án, phối hợp với lực lượng CSGT kiểm soát chặt chẽ những cung đường từ Bình Dương đi các tỉnh, thành lân cận để có kế hoạch truy tìm đối tượng gây án.

Tổng hợp các dữ liệu thu thập được cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, trinh sát xác định trong thời gian xảy ra vụ án có một số người qua lại hiện trường, nhưng có Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông, cùng quê ở tỉnh An Giang (tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng nghi vấn nhất. Ngay lập tức, trinh sát tìm đến địa chỉ mà hai đối tượng thuê trọ, xác định cả hai đối tượng đi đâu từ nửa đêm hôm trước không thấy về, gọi điện thoạt theo số ghi trong hợp đồng thuê phòng cũng tắt máy.

Hiện trường nơi người dân phát hiện nạn nhân.

Nhận định đối tượng là những kẻ gây án và chắc chắn đang trên đường lẩn trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã cập nhật thông tin, hình ảnh, biển số xe mô tô của hai đối tượng gửi đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an tất cả các tỉnh, thành phía Nam đề nghị cùng hỗ trợ truy bắt đối tượng. Đến trưa ngày 1/8, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện hai đối tượng bịt kín mặt điều khiển phương tiện có đặc điểm rất giống với phương tiện mà Thông và Mỹ Anh thường sử dụng di chuyển về hướng tỉnh Tiền Giang nên một tổ công tác được lệnh tức tốc lên đường phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện các biện pháp truy bắt.

Sau khi triển khai đội hình, đến tối cùng ngày, trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tóm gọn Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khi đang định rời địa bàn tỉnh Tiền Giang để về quê ở tỉnh An Giang lẩn trốn. Ngay trong đêm, Mỹ Anh và Thông được di lý về Bình Dương giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý.

Lộ diện cặp đôi sát thủ

Tại Cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông khai nhận do cùng ham ăn chơi, hút hít ma túy nhưng lười lao động, cả hai đã nhanh chóng “bắt sóng” với nhau trên mạng xã hội, sau đó ít ngày thì trở thành người yêu của nhau. Thuê nhà sống chung, nhưng không chịu đi tìm kiếm việc làm, cả hai bàn nhau trộm đồ đạc của cha mẹ hai bên đem bán lấy tiền nướng vào những trò ăn nhậu, hút hít ma túy và đề đóm. Bị người lớn phát hiện, tìm cách ngăn chặn, cả hai rời quê lên TP Thuận An, tỉnh Bình Dương định nương nhờ người bạn trước đó làm công nhân trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, gần đây công ty của người bạn tạm ngưng sản xuất, người bạn này cũng phải tạm nghỉ, sống tạm bợ bằng số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi nên không có khả năng cưu mang.

Hung thủ Nguyễn Thành Thông và Lê Thị Mỹ Anh.

Không còn đường quay về, cả hai mang bán nốt chút nữ trang cuối cùng để thuê một phòng trọ ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Không chịu kiếm kế sinh nhai, chỉ muốn ngồi không hưởng thụ nên số tiền ít ỏi từ bán nữ trang nhanh chóng cạn kiệt. Để có tiền tiêu xài và ném vào trò hút hít ma túy, Nguyễn Thành Thông và Lê Thị Mỹ Anh bàn nhau tìm cách đi lừa đảo, trộm cắp xe gắn máy hoặc cướp điện thoại của người đi đường. Trong thời gian này, cả hai phát hiện nhiều người sử dụng các ứng dụng mạng xã hội kết bạn để làm quen với nhau và có nhiều trường hợp đã tiến đến hẹn hò. Lướt xong các trang này, Thông bảo với Mỹ Anh lập trang Facebook giống như người ta để dẫn dụ những thanh niên vào bẫy tình và khi có “con cá nào cắn câu” thì lừa hẹn gặp ở một khu đất trống hoặc khu vực vắng người để Thông núp phía sau thừa cơ ra tay tấn công phủ đầu rồi cướp tài sản tẩu thoát. Ngay sau đó, cả hai đã lập trang cá nhân có đăng hình ảnh của Mỹ Anh rồi đăng tải thông tin đang cô đơn, muốn tìm bạn trai để tiến tới tương lai lâu dài.

Chỉ vài ngày sau, trang cá nhân của Mỹ Anh đã nhận được nhiều tương tác từ một số thanh niên, nhưng Thông và Mỹ Anh đã loại bỏ hết, chỉ chọn anh Nguyễn Trọng K để trò chuyện vì thấy anh này nói năng thật thà, chất phác nên có thể dễ đưa vào tròng. Sau vài ngày buông lời đong đưa mùi mẫn để anh K tin rằng mình đã lọt vào mắt xanh của cô gái muốn hẹn hò.

Khoảng 10 giờ đêm 30/7, Mỹ Anh nhắn tin than thở đang buồn chán và cảm thấy cô đơn, muốn gặp anh K, tâm sự để giải tỏa. Khi thấy anh K, nhận lời, Thông bảo với Mỹ Anh chờ đón anh K, còn mình tìm đến một khu đất hoang vắng trên đường Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An núp sẵn. Gặp nhau, Mỹ Anh leo lên phía sau xe mô tô rồi bảo anh K chở lòng vòng trên đường hóng gió và đến gần 1h sáng hôm sau thì bảo anh K rẽ vào bãi đất trống trên đường Thuận Giao để tâm sự.

Khi vở kịch đến hồi gay cấn thì Mỹ Anh ra ám hiệu để Thông xông ra dùng bột ớt tạt vào mặt anh K, sau đó lấy dao nhọn thủ sẵn trong người tấn công. Bị anh K vừa hô hoán, vừa chống trả quyết liệt, sợ bị bại lộ, Thông xông vào tiếp tục đâm anh K thêm nhiều nhát cho đến khi anh này đổ gục xuống đường bất tỉnh, cả hai bàn nhau kéo anh K ném vào bãi đất trống cách đó không xa rồi cướp xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nghe ngóng tình hình, biết Cơ quan công an đang chĩa tầm ngắm vào mình, cả hai không về phòng trọ lấy đồ, mà chạy thẳng về hướng miền Tây. Trên đường chạy trốn, cả hai căng mắt theo dõi, nếu thấy công an thì tìm cách né tránh, đồng thời tìm cách liên hệ với một người bạn cũ đưa vượt biên sang bên kia biên giới. Đến tối ngày 1/8, khi cả hai đang tìm cách thoát khỏi địa bàn tỉnh Tiền Giang để thẳng tiến An Giang thì bị chặn bắt.

Sáng ngày 2/8/2023, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh và các đơn vị phối hợp phá nhanh vụ án. Cũng tại buổi lễ trao thưởng này, Đại tá Trần Văn Chính biểu dương thành tích phá án nhanh của các lực lượng, đặc biệt Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian ngắn.

