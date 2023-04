Cảnh báo về lối sống buông thả từ vụ trọng án tại nhà nghỉ Hải Vân

Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/4, Công an quận Long Biên cho biết căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hà Văn Vụ về hành vi “Giết người”.

Một tháng sau khi sự việc xảy ra, ngày 10/4, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an quận Long Biên, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Hà Văn Vụ. Sau cú sốc về tâm lý, được sự động viên của cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên, Vụ đã lấy lại được sự bình tĩnh, anh ta rất ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra. Vụ muốn gửi lời xin lỗi đến vợ con...

Cán bộ điều tra Công an quận Long Biên hỏi cung đối tượng Hà Văn Vụ.

Ngoài hai mươi tuổi nhưng Vụ đã là cha của hai đứa con. Để cải thiện cuộc sống, Vụ bàn với vợ ra Hà Nội tìm việc làm... Thế nhưng, Vụ lại phụ lòng mong mỏi của người vợ nơi quê nhà. Việc làm thì chưa kiếm được nhưng anh ta lại nghĩ đến lên mạng Internet tìm gái bán dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý … Khoảng 20h ngày 6/3, Vụ lên mạng Internet và làm quen được với người phụ nữ tên là chị Trần Thị Mỹ N (SN 1981,HKTT tại TP.Hồ Chí Minh). Qua trao đổi, hai bên thỏa thuận mua bán dâm qua đêm với giá 1,5 triệu đồng; chị N là người trả tiền thuê phòng nghỉ. Sau đó, theo hướng dẫn của chị N, khoảng 21h cùng ngày, Vụ đến nhà nghỉ Hải Vân lấy phòng rồi nhắn số phòng cho N.

Khoảng 20 phút sau, chị N đến, hai bên quan hệ tình dục với nhau. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị N đi ra khỏi phòng với lý do chưa đến giờ mua bán dâm qua đêm và hẹn khoảng 0h ngày 7/3 sẽ quay lại với Vụ.

Đối tượng Hà Văn Vụ.

Theo hẹn, khoảng 1h ngày 7/3, chị N quay lại phòng 602, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục với nhau 2 lần nữa. Sau đó, chị N yêu cầu Vụ phải thanh toán 2,5 triệu đồng. Theo cách tính toán của chị N thì lần quan hệ tình dục đầu tiên là thuộc ngày hôm trước; qua đêm là tính từ 0h ngày 7/3 nhưng Vụ chỉ đồng ý trả cho chị N 1,5 triệu đồng như thỏa thuận trước đó.

Sau khi cầm 1,5 triệu đồng, chị N tiếp tục đe doạ Vụ nếu không trả đủ 2,5 triệu đồng thì sẽ gọi người đến đánh. Khi đó, trong túi của Vụ chỉ còn 37 nghìn đồng. Do bức xúc về việc chị N đòi thêm tiền không đúng như thỏa thuận, lại sợ chị N gọi người đến đánh nên Vụ nảy ý định cướp đi mạng sống của chị N.

Lúc này, chị N ngồi ở mép ngoài giường còn Vụ đang ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường…, đối tượng đã nhoài người về phía nạn nhân rồi siết chặt cổ. Chị N vùng vẫy, cắn vào ngón tay áp út bàn tay phải của Vụ, do bị đau nên Vụ phải buông tay khỏi cổ chị N.

Chị N sau đó bỏ chạy về phía cửa ra vào hô: “Cứu, cứu”, lúc này Vụ tiếp tục đuổi theo chị N. Khi chị N vừa mở được then cài cửa thì Vụ túm tóc phía sau chị N giật ngược lại, tiếp tục kẹp cổ từ phía sau nạn nhân. Mặc dù nạn nhân tìm cách vùng vẫy, chạy trốn nhưng Vụ liên tục tìm cách khống chế, xiết cổ,

Đối tượng đè chị N nằm ngửa xuống nền nhà rồi dùng cả hai bàn tay bóp, ấn mạnh vào cổ cho đến khi nạn nhân không cử động nữa. Sau đó, Vụ bỏ mặc nạn nhân nằm dưới sàn nhà còn mình thì ra ngồi ở bàn trong góc nhà. Đúng lúc đó, nhân viên nhà nghỉ lên gõ cửa, yêu cầu mở cửa nhưng Vụ không mở. Khi thấy nhân viên xé lớp giấy dán ô kính ở ngoài nhìn vào trong và phá được cửa thì Vụ chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại. Khi lực lượng Công an đến yêu cầu mở cửa thì Vụ mới mở cửa đi ra và xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vụ thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung trên và khai nhận mục đích giết chị N là do bức xúc chuyện thỏa thuận mua bán dâm với chị N. Vụ án khép lại, một người tử vong, một người phải đối mặt với vòng lao lý. Trong vụ án này, chỉ vì lối sống buông thả, Vụ đã phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/canh-bao-ve-loi-song-buong-tha-tu-vu-trong-an-tai-nha-nghi-hai-v...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/canh-bao-ve-loi-song-buong-tha-tu-vu-trong-an-tai-nha-nghi-hai-van-i689558/