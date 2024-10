Phát hiện thi thể ở quán karaoke An Phú, nam Youtuber tưởng ma-nơ-canh bị cháy

Sáng nay (18/10), trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chia sẻ toàn bộ quá trình phát hiện thi thể người bên trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Anh Nguyễn Văn Tú kể lại việc phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú bỏ hoang. Ảnh: NVCC

“Trước đó, tôi thấy có một số người cũng vào ghi hình hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú nên có ý định vào quay, chia sẻ với người xem trên kênh của mình”, anh Tú nói.

Khoảng 5h ngày 15/10, anh điều khiển xe máy chở cháu trai 16 tuổi, xuất phát từ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đến TP Thuận An. Tới hơn 11h cùng ngày, 2 người có mặt tại quán karaoke An Phú.

Theo lời nam Youtuber, khi vừa tới quán karaoke, anh dừng xe bên ngoài cho người cháu trông, một mình đi vào bên trong.

“Tôi dự tính đi quay hết 3 tầng của quán. Ở tầng 1 hơi tối nên tôi phải bật đèn led. Đồ đạc bên trong lộn xộn, ngổn ngang, mùi ẩm thấp lâu ngày bốc lên rất khó chịu. Khi lên đến tầng 2, tôi thấy hơi rờn rợn, lo lắng nên đã đi xuống", anh Tú nhớ lại.

Youtuber quê An Giang kể, sau khi đi xuống tầng trệt và có ý định ra ngoài nhưng linh tính lạ khiến anh tiếp tục ra sau bãi xe. Tại đây, ngay tại thùng rác, anh Tú thấy vật thể hình tròn, màu vàng trên hố ga, tưởng đó là ma-nơ-canh bị cháy. Đến khi đổi góc nhìn và tiến lại gần hơn (cách khoảng 2m – PV), khoảng 1-2 phút, anh mới nhận ra đó là đầu người, sát bên là một cánh tay đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NVCC

Quá hoảng sợ, anh Tú rời khỏi hiện trường. Trước lúc ra về, anh ghé vào quán phở sát vách quán karaoke An Phú. Anh chia sẻ hình ảnh, clip sự việc cho vợ chồng chủ quán phở.

“Vì là người ở xa đến nên tôi có nhờ chủ quán phở thông báo với cơ quan công an. Sau đó, tôi cùng cháu di chuyển lên TPHCM gặp người quen. Tới khoảng 23h ngày 15/10, tôi về lại An Giang”, anh nói thêm.

Sáng hôm sau, vì băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai, anh gọi điện báo tin cho Công an phường An Phú.

Như đã đưa tin, ngày 16/10, Công an phường An Phú nhận được điện thoại trình báo của người dân về việc phát hiện bộ phận người phân hủy ở quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy từng làm 32 người chết.

Qua công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu án mạng.

Theo đó, thi thể được phát hiện nằm dưới hố nước PCCC bên trong quán karaoke, miệng hố này có chiều rộng hơn 1m chứa đầy nước bên dưới. Toàn bộ thi thể ngâm dưới nước, chỉ phần đầu và cánh tay phải của nạn nhân lộ ra trên mặt đất, do đó 2 bộ phận này đã bị oxy hóa mạnh, riêng phần tay bị rời ra khỏi cơ thể nhưng vẫn nằm gần nhau.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong cách đây 2-3 tuần, phần xương trên cơ thể bị gãy, không có dấu vết của vật sắc nhọn gây ra, nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định ADN để làm rõ.

Trước đó, một gia đình ở phường An Phú trình báo về việc người thân là ông L.Q.L (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) bỏ nhà đi từ ngày 14/9. Qua hình ảnh và đặc điểm nhận dạng người nhà cung cấp, tử thi được phát hiện có nhiều đặc điểm trùng khớp.

