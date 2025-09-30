"Choáng" với số lượng thanh thiếu niên bị khởi tố vì gây rối trật tự trong 2 đêm ở Đà Nẵng

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can. Trong đó, bắt tạm giam 34 đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự.

Đây là số lượng đối tượng bị khởi tố kỷ lục tại TP Đà Nẵng trong 1 vụ việc.

35 bị can bị khởi tố, trong đó có đến 34 trường hợp bị bắt tạm giam

Các đối tượng bị khởi tố liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng vào đêm 21 và 22-9.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến đường trung tâm Đà Nẵng, trọng điểm là đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường.

Lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định trong các đêm 21 và 22-9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tham gia. Tại khu vực đường 2 Tháng 9, số thanh thiếu niên này mang theo nhiều loại hung khí, tháo biển số xe hoặc che lại nhằm đối phó với lực lượng công an.

Số hung khí là tang vật vụ việc

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến người đi đường hoang mang, lo sợ. Chưa dừng lại ở đó, các nhóm này mang theo hung khí để thị uy với nhau, nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh…

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã lần lượt gọi 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh.

Cũng liên quan vụ việc kể trên, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm các loại, 3 dao, 3 bình xịt hơi cay… để phục vụ công tác điều tra.