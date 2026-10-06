Bố dượng giả bạn trai trên mạng, ép con riêng của vợ 'quan hệ'

Trước đó, ngày 25/9, Công an xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của bà H.T.B (trú tại Đồng Nai), về việc cháu gái là L.H.O (SN 2014, trú tại Đồng Nai) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, làm rõ nội dung vụ việc; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu L.H.O.

Qua xác minh, Công an xã Tân Hưng xác định người bị tố giác là N.M.T (SN 1990, hiện trú tại TP HCM). Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, N.M.T đã đến trụ sở Công an xã Tân Hưng làm việc và khai nhận hành vi có liên quan đến vụ việc.

Công an làm việc với N.M.T. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

N.M.T là bố dượng cháu L.H.O, lợi dụng cháu L.H.O thường xuyên sử dụng mạng xã hội, N.M.T đã lập một tài khoản TikTok giả, đóng vai bạn trai để làm quen với cháu L.H.O. Trong quá trình trò chuyện, N.M.T từng bước dụ dỗ, gạ gẫm và đe dọa, gây sức ép với cháu L.H.O để yêu cầu cháu L.H.O phải đồng ý quan hệ tình dục với cha dượng.

Vụ việc sau đó bị gia đình cháu L.H.O trình báo lên Công an xã Tân Hưng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, nhận thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Tân Hưng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan và đối tượng N.M.T cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.