Chân tướng “Sơn chùa”, đối tượng bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc ở Thanh Hoá

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Bật Sơn (tức “Sơn chùa”), SN 1972; Lê Nguyên Nam, SN 1987; Lê Khắc Tam, SN 1987 cùng trú tại xã Tân Ninh; Nguyễn Đình Vinh, SN 1988; Phạm Thị Liên, SN 1969; Lê Thị Len, SN 1970 cùng trú tại xã Trung Chính và Lê Vinh Quang, SN 1982 trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Bật Sơn là "đồng thầy", thủ nhang Đền Am Tiêm.

Theo điều tra ban đầu, đây là một ổ nhóm đánh bạc có tính chất phức tạp, hoạt động trong thời gian dài, có sự câu kết giữa các đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau. Các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề thường núp bóng dưới “nhóm hội nhóm kín”, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của ổ nhóm đánh bạc này diễn ra trên địa bàn đông dân cư, trong phạm vi gần các khu vực có di tích lịch sử – văn hóa nổi tiếng như Đền Nưa và Đền Am Tiên. Sự tồn tại của hoạt động phạm pháp này không chỉ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, mà còn gây bức xúc, lo ngại trong dư luận quần chúng nhân dân.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Lê Bật Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, có phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng. Điều đáng chú ý, trong số các đối tượng bị tạm giữ có Lê Bật Sơn, thường gọi là “Sơn chùa” – người được biết đến là “đồng thầy”, thủ nhang Đền Am Tiên, một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Đền Am Tiên nằm trong quần thể di tích Quốc gia đặc biệt – nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Đông Ngô vào thế kỷ thứ 3, tọa lạc trên núi Nưa, nay thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (cũ).

Với vai trò là người trực tiếp trông coi, điều hành các hoạt động thờ tự, tín ngưỡng tại di tích linh thiêng này, Lê Bật Sơn lẽ ra phải có trách nhiệm gìn giữ sự trong sáng, tôn nghiêm của nơi được coi là “huyệt đạo thiêng” của xứ Thanh. Tuy nhiên, đối tượng này tham gia vào hoạt động đánh bạc đã gây nhiều bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của di tích văn hóa – lịch sử của tỉnh. Mang vỏ bọc là “người hành đạo”, đối tượng Sơn thực chất là mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn tại địa phương.

Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, làm rõ tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 29/7/2025, sau thời gian trinh sát, theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng chủ chốt: Lê Bật Sơn, Lê Nguyên Nam, Lê Khắc Tam và Nguyễn Đình Vinh. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có các bảng ghi số, sổ sách ghi chép, điện thoại di động và các thiết bị điện tử có lưu trữ dữ liệu liên quan.

Quá trình khám xét và đấu tranh bước đầu cho thấy, hoạt động mua bán số lô, số đề của các đối tượng diễn ra có tổ chức, hoạt động hằng ngày, có quy trình giao nhận thông tin và thanh toán tương đối khép kín.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và xác minh nguồn tiền, quy mô hoạt động của đường dây.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.