"Yêu râu xanh" giở trò đồi bại rồi thả bé gái 5 tuổi xuống giếng

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 16:23 PM (GMT+7)

Ngày 24-8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng: Tối 10-3, Hưng say rượu và gửi nhờ xe máy BKS 93F9-0584 tại nhà chị Đàm Thị Vân (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng). Đến 8h ngày 11-3, Hưng đến nhà chị Vân để lấy xe. Tại đây, chị Vân nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng bà để làm ống cắm nhang.

Hưng nói chị Vân để chiều Hưng sẽ gắn rồi lấy xe máy chạy đi. Khoảng 13h, Hưng quay lại nhà chị Vân. Lúc này, Hưng thấy cháu Lê Đỗ Trâm A. (5 tuổi, cháu ngoại chị Vân) nên xin chở cháu A. theo cùng nhưng chị V. không đồng ý. Tuy nhiên, Hưng vẫn bế cháu lên xe máy và chở đến lên nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài.

Bị cáo Hưng

Sau khi cắm ống nhang xong, Hưng chở cháu A. đến căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng để hãm hại. Phát hiện bên cạnh chòi có giếng nước nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu A. xong thì thả xuống giếng. Sau đó, Hưng mắc võng và bế cháu A. lên nằm chung rồi thực hiện giao cấu.

Tuy nhiên, do không thực hiện được và cháu A. la khóc nên Hưng bế cháu nạn nhân thả xuống giếng. Chưa dừng lại, Hưng còn hốt tro bếp bỏ vào chiếc thau nhựa bỏ xuống giếng gây ngạt không khí cho nạn nhân chết ngạt. Sau đó, Hưng đậy nắp giếng lại rồi chạy xe đến Công an thị xã Đồng Xoài gặp anh Nguyễn Trường Giang (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự) để đầu thú.

Toàn cảnh phiên tòa

Do không thấy anh Giang ở cơ quan nên Hưng chạy xe đến Khu Công nghiệp Đồng Xoài II vào căn chòi hoang ngủ. Đến 5h ngày 14-3, Hưng quay lại chỗ giếng nước để xem cháu A. đã chết chưa. Khi đến gần giếng, Hưng nghe tiếng “ư, ư” vang lên dưới giếng nên hoảng sợ bỏ chạy. Hưng lang thang tại khu vực xã Tiến Hưng để lẩn trốn.

Đến khoảng 21h ngày 14-3, Công an thị xã Đồng Xoài tìm thấy Hưng đang nằm bất tỉnh trong căn nhà hoang ở ấp 7, xã Tiến Hưng và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm. Khi Hưng hồi tỉnh, lực lượng Công an nhanh chóng làm việc để truy tìm cháu A. Tuy nhiên, khi Công an tìm đến chiếc giếng nước thì cháu đã tử vong.

Tại phiên xét xử, các thẩm phán, hội thẩm nhân dân đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề về đạo đức và lương tâm nhưng Hưng đều trả lời lạnh lùng và không sám hối về hành vi của mình...

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, Hưng đã 2 lần phạm tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn không phấn đấu trở thành người lương thiện, mà lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, không còn khả năng giáo dục đối với Hưng trở thành người lương thiện, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa những hành vi tương tự và giảm bớt đi một phần đau thương của gia đình nạn nhân. HĐXX tuyên phạt Hưng 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.