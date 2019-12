"Yêu râu xanh” cưỡng hiếp bé gái chăn dê ở vườn ngô

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Thấy cháu bé đang chăn dê một mình, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh đã khống chế rồi thực hiện hành vi thú tính, mặc cho cháu van xin, kêu cứu.

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh (SN 1975) trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ có hành vi cưỡng hiếp bé gái 9 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh.

Theo hồ sơ, vào chiều 6/12, công an huyện nhận được đơn tố giác tội phạm của một người mẹ về việc con gái của chị đang đi chăn dê ở xã Tân Hương thì bị một người đàn ông khống chế, thực hiện hành vi thú tính.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng họp bàn, cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và những người có liên quan để điều tra, xác minh.

Khó khăn trong công tác điều tra là bị hại mới 9 tuổi, trong lúc hoảng loạn không nhớ được đặc điểm của đối tượng. Ngoài ra, khu vực xảy ra ở nơi hoang vắng, không có người chứng kiến. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung “yêu râu xanh” là Nguyễn Văn Hạnh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hạnh về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau khi gây án.

Sau nhiều ngày truy tìm, vào 22h30 ngày 9/12, Ban chuyên án đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hạnh khi đối tượng này trốn trong rừng ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng với các lập luận sắc bén của các điều tra viên, Nguyễn Văn Hạnh đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

