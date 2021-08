Yêu nhầm lừa đảo, tiền mất tình tan

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Đặt mua trên mạng bộ quân phục Công an hoặc lên mạng copy hình ảnh giấy chứng minh Công an Nhân dân rồi đi đâu cũng giới thiệu mình là người trong lực lượng. Nhờ thủ đoạn này, các đối tượng đã tiếp cận những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin rồi sau đó lừa họ cả tình lẫn tiền.

Con mất tình, mẹ mất tiền

Mới đây, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm Bành Quốc Khánh (SN 1993, quê Nghệ An, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của Khánh trong phiên toà ngày hôm đó là mẹ con bà Nguyễn Thị Mỹ (tên các bị hại đã được thay đổi).

Bành Quốc Khánh phải nhận bản án 10 năm tù về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trong phiên toà xét xử, khi gặp lại người tình cũ là chị Lê Thị Vân, Khánh tỏ ra lạnh lùng như chưa từng quen biết. Về phần mình, chị Vân luôn cúi gằm mặt trong suốt phiên xét xử. Có lẽ, chị cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với chính người mẹ của mình. Chị Vân vốn là người phụ nữ có nhan sắc nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Hơn 20 tuổi, chị đã phải trải qua một lần đổ vỡ. Thất bại trong chuyện hôn nhân khiến chị Vân như con chim non sợ cành cong, chị từ chối tất cả những người đàn ông có ý định tán tỉnh mình. Vậy mà không hiểu tại sao, khi quen và trò chuyện với Bành Quốc Khánh, chị Vân lại bị người đàn ông này hấp dẫn đến quên cả nỗi sợ hãi trước đó.

Trước mặt chị Vân, Khánh luôn tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, chu đáo và hiểu biết. Được Khánh “yêu thương”, chị Vân cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi Khánh không chỉ có nghề nghiệp đàng hoàng mà lại còn là trai tân. Trong quá trình hai người tìm hiểu, Khánh giới thiệu mình làm ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. “Hồi mới quen anh ấy chụp ảnh mặc quân phục cho em xem. Sau này yêu nhau anh ấy cũng hay dẫn em đi chơi. Em thấy bạn bè anh ấy có người làm công an nên em không mảy may nghi ngờ gì”, chị Vân chia sẻ.

Hai mẹ con bà Mỹ tại phiên tòa xét xử Bành Quốc Khánh.

Một lần, khi bố chị Vân chẳng may bị ốm phải nhập viện điều trị, Khánh “hốt hoảng” mặc nguyên bộ quân phục với hàm Trung úy đến thẳng bệnh viện thăm. Lúc về Khánh để lại một chiếc phong bì với nội dung “chúc bác chóng bình phục” khiến bố chị Vân cảm thấy rất hãnh diện và hài lòng với cậu con rể tương lai. Nhưng cả gia đình chị Vân chẳng thể ngờ, người yêu của con gái mình lại đích thị là một gã đàn ông không nghề nghiệp, đã có vợ con đề huề ở tận Tây Nguyên. Bộ quân phục với đủ ve hàm, biển tên là do Khánh đặt mua trên mạng xã hội. Vỏ bọc hoàn hảo hắn ta dựng ra chỉ nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ với phóng viên, bà Mỹ bảo rằng sau khi chuyện vỡ lở, bà cảm thấy rất ê chề với hàng xóm láng giềng. Bởi trước đó nhiều người khi biết con gái bà yêu Khánh đã chúc mừng vì cuối cùng “nó cũng tìm được hạnh phúc mới”. Thế nhưng hạnh phúc đâu chưa thấy mà chỉ thấy con gái thì bị lừa tình còn bản thân mình thì bị mất một khoản tiền lớn. Bà Mỹ tâm sự: “Hồi đầu khi con gái tôi dẫn nó về, tôi thấy nó cứ không đàng hoàng thế nào ấy, mắt không bao giờ nhìn thẳng, chỉ liếc trộm. Lúc đó tôi dị ứng lắm nhưng vì con tôi nó bảo thôi mẹ ạ, con đã lỡ dở một lần rồi, giờ anh ấy là trai tân lại có nghề nghiệp ổn định mà chịu yêu thương con là con thấy anh ấy tử tế lắm rồi. Nghe con nói vậy tôi thấy cũng đúng nên dần dần không ác cảm với Khánh nữa. Với lại nhiều lần đến nhà tôi chơi, Khánh đều mặc quân phục như lực lượng công an nên tôi cũng yên tâm hơn”.

Khi thấy bà Mỹ đang muốn mua một mảnh đất quy hoạch ở huyện bên cạnh để đầu tư thì Khánh bảo mình cũng đang tham gia đấu giá đất ở khu vực này. Khánh nói, nếu bà Mỹ muốn thì Khánh có thể giúp bà mua một suất với giá tận gốc. Thấy con rể tương lai khẳng định như vậy, bà Mỹ đồng ý ngay.

Khi con gái đưa về một bộ hồ sơ đấu giá đất mang tên mình cùng lời nhắn của Khánh chuẩn bị 200 triệu đồng để lo công việc, bà Mỹ đã ngay lập tức rút tiền. Nhưng hôm công bố kết quả đấu giá, bà Mỹ không thấy có tên mình, bà gọi điện hỏi Khánh thì Khánh bảo anh ta mua suất đặc biệt không qua đấu giá nên không thể công bố công khai. Nhưng mãi chả thấy ai liên hệ với mình để làm thủ tục mua bán đất, nghi ngờ nên bà Mỹ đi dò la thì được biết chả có thửa đất nào bán cho bà như lời Khánh vẫn nói. Biết chắc mình đã bị người yêu của con gái lừa, bà Mỹ đã làm đơn tố cáo Khánh tới cơ quan công an. Và bà Mỹ càng bàng hoàng hơn khi được cơ quan công an cho hay, bà không phải là nạn nhân duy nhất của Bành Quốc Khánh.

Đối tượng Đỗ Bính tại cơ quan Công an.

Với thủ đoạn giả danh công an, Khánh đã lừa bán cây cảnh cho một người đàn ông quê Nghĩa Đàn (Nghệ An) số tiền là 310 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn thuê sim số đẹp, lừa rút hồ sơ thầu để chiếm đoạt 60 triệu đồng của hai bị hại ở Hà Tĩnh. Tổng số tiền đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là 587 triệu đồng. Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Bành Quốc Khánh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù, buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nhắm vào những phụ nữ cô đơn

Trước đó, một đối tượng khác là Đỗ Bính, sinh năm 1982 (trú tại cụm 8, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã lên mạng Internet và copy hình ảnh giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Chung sinh ngày 19-12-1981; Số hiệu Công an nhân dân, Đơn vị công tác thuộc Công an TP Hà Nội. Sau đó, Bính tự nhận mình là Nguyễn Đình Chung. Với giấy tờ đó, Bính “nổ” mình là cảnh sát hình sự, có thể chạy xin việc. Khi gặp các “con mồi” là nữ, đối tượng này thường giới thiệu mình đang độc thân để lừa cả tình lẫn tiền.

“Con mồi” đầu tiên mà Bính nhắm tới là chị Lê Thị Hải, SN 1994, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vào khoảng tháng 7-2019, khi đang bán hàng ở thị trấn Sapa, (Lào Cai), qua mạng xã hội, chị Hải kết bạn và làm quen với một người đàn ông (có tài khoản Zalo với nick name là “Samson). Người này tự giới thiệu là Nguyễn Đình Chung, đang công tác tại CATP Hà Nội.

Sau một thời gian ngắn làm quen, chị Hải chia sẻ với Chung rằng mình đang sống ly thân chồng và chuẩn bị gửi đơn ly hôn ra Toà án. Chị Hải cũng thật thà kể với Chung rằng, trước khi quyết định ly hôn, vợ chồng chị đã bán mảnh đất ở Lào Cai được 700 triệu đồng, sau đó chia đôi mỗi người 350 triệu đồng. Thấy “mồi ngon” nên Chung đã rủ chị Hải góp vốn mua chưng cư ở đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Để chị Hải tin tưởng, Chung hứa nếu mua sẽ để chị Hải đứng tên căn hộ. Không chỉ vậy, đối tượng này còn hứa xin việc cho chị Hải và chuyển cho con gái chị Hải về khu vực quận Cầu Giấy để học.

Để củng cố niềm tin với chị Hải, Chung đã gửi ảnh chụp Giấy chứng minh CAND mang tên Nguyễn Đình Chung cho chị xem. Ngoài ra Chung còn nói với chị Hải rằng vợ mình đã chết năm 2017 nên hiện đang độc thân. Chung bảo mình tha thiết muốn được đặt mối quan hệ nghiêm túc với chị Hải.

Đang lúc hẫng hụt vì gia đình tan vỡ, gặp được Chung, chị Hải như “chết đuối vớ được cọc”. Trong thâm tâm người phụ nữ này đã nghĩ cuộc đời mình cuối cùng cũng đã được bù đắp sau nhiều năm chìm đắm trong đau khổ của cuộc hôn nhân đầu. Thấy Chung tỏ ra chân thành lại đồng thời có nghề nghiệp không chỉ ổn định mà còn rất “oách” nên chị Hải nhanh chóng chìm vào cuộc tình mới. Khi cá đã cắn câu, Chung yêu cầu chị Hải đưa tiền để làm thủ tục mua chung cư.

Từ ngày 18-10-2019 đến 23-11-2019, chị Hải đã 16 lần chuyển tiền theo hướng dẫn của Chung, với tổng số hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, trong những lần gặp gỡ Chung còn vay mượn và nhờ chị Hải mua hàng với số tiền gần 36 triệu đồng.

Ngày 28-11-2019, chị Hải chuyển về quê ở xã Phụng Thượng để chờ Chung xin việc và chuyển trường học cho con gái. Chung đến nhà chị Hải chơi hai lần và nói thủ tục mua chung cư và nhập học đã xong, đến đầu tháng 12-2019, chuyển hai mẹ con chị Hải xuống. Ngày 1-12-2019, Chung liên lạc với chị Hải và nói đang bị tai nạn nằm ở Bệnh viện Việt Đức. Chị Hải xuống bệnh viện thăm nhưng không thấy và không liên lạc được với Chung qua 2 số điện thoại thường liên lạc gồm: 0866199XXX và 0912699XXX. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, chị Hải đã tìm hiểu và được biết người đàn ông nói chuyện, gặp gỡ, nhận tiền của mình không phải tên là Nguyễn Đình Chung mà tên thật là Đỗ Bính, mới tá hỏa cùng gia đình tìm đến nhà Đỗ Bính. Tại đây, chị Hải được gia đình Bính (bố và em gái) xác nhận ảnh về người đàn ông mà chị Hải quen và đã nhiều lần chị gặp trực tiếp chính là Bính.

Trước hành vi trên của Bính, chị Hải đã làm đơn trình báo vụ việc, tố cáo hành vi của Đỗ Bính giả mạo cán bộ Công an để tạo lòng tin và gian dối trong việc góp vốn mua nhà và xin việc để chiếm đoạt số tiền hơn 387 triệu đồng. Ngày 12-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ triệu tập đối tượng Đỗ Bính lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Bính khai giữa Bính và Nguyễn Đình Chung không có quan hệ gì với nhau, sở dĩ Bính biết Chung vì một lần đọc báo trên mạng và nhớ tên này. Bính copy ảnh trên mạng về máy điện thoại của mình, không thực hiện chỉnh sửa hay gắn ảnh mình vào đó, mà gửi luôn cho chị Hải.

Sau khi nảy sinh tình cảm, chị Hải hoàn toàn tin tưởng vào Bính và chuyển tiền cho Bính mỗi khi đối tượng yêu cầu. Số tiền nhận của chị Hải, đối tượng đã dùng để trả nợ em vợ và các “chủ nợ” khác.

Quá trình điều tra cũng xác định, Đỗ Bính là đối tượng không có nghề nghiệp, từng “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh xâm phạm sở hữu như: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền và tài sản.

Một trong những bị hại khác của Bính là chị Đỗ Thị Nhung, sinh năm 1990, trú tại Hiệp Hoà, Bắc Giang. Chị Nhung là người buôn bán tự do, chưa lập gia đình. Sau khi lên mạng “dò dẫm” các mục tiêu, Bính phát hiện chị Nhung thường xuyên than thở về sự cô đơn nên đã chủ động làm quen và tán tỉnh. Cũng với bài cũ, Bính “chém” mình là Nguyễn Đình Chung, đang công tác tại CA TP Hà Nội, đã mất vợ 3 năm. Bính bảo mình thực sự có mong muốn tìm một người phụ nữ để xây dựng gia đình. Nghe vậy chị Nhung rất xúc động và tin rằng đã tìm được “một nửa” của đời mình. Khi chị Nhung đã say tình, Bính bắt đầu xây dựng kế hoạch tương lai cho cả hai. Cụ thể, Bính cũng nói sẽ tìm mua chung cư ở Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy nên hỏi chị Nhung có tiền không để hùn với Bính. Tuy nhiên, nạn nhân này sau một vài lần đưa tiền cho Bính với số tiền chưa nhiều lắm thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và dừng lại.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/yeu-nham-lua-dao-tien-mat-tinh-tan-i624504/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/yeu-nham-lua-dao-tien-mat-tinh-tan-i624504/