Xử vụ chạy thận: Điều dưỡng khai ghi thêm phân công nhiệm vụ cho BS Lương

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 20:50 PM (GMT+7)

Điều dưỡng viên khai đã ghi thêm nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương sau khi xảy ra sự số chạy thân 9 người chết.

Điều dưỡng Đinh Tiến Công có lời khai bất ngờ tại tòa

Chiều 21/5, TAND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện đã khoa Hòa Bình) trong vụ án 9 người chết vì sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong phiên xử chiều nay, nhân chứng Đinh Tiến Công, điều dưỡng viên trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đã có những lời khai đầy bất ngờ về cuốn sổ giao ban cuối năm 2015. Ông Công chính là người được phân công phụ trách ghi chép tại các cuộc họp giao ban của khoa Hồi sức tích cực, trong đó có cuộc giao ban ngày 26/2/2015.

Khi HĐ XX hỏi: Cuôc họp giao ban năm 2015-2016 khai có phần phân công nhiệm vụ như sau này giao nhiệm vụ không? ông Công cho biết, thời điểm năm 2015, trong biên bản cuộc họp không có nội dung phân công bác sĩ Lương chịu trách nhiệm đơn nguyên thận nhân tạo. Sau khi sự cố xảy ra, ông mới viết thêm nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương vào cuốn sổ này.

Khi tòa hỏi lý do tại sau sự cố mới viết thêm phần nội dung phân công công việc cho bác sĩ Lương thì ông Công nói: Không vì mục đích gì cả, chỉ để hoàn thiện thủ tục hành chính. Sau sự cố tập thể khoa không biết nguyên nhân do đâu, nhưng thủ tục hành chính phải hoàn thiện do lãnh đạo khoa chỉ đạo.

Bác sĩ Hoàng Công Lương

Tòa tiếp tục hỏi "ai chỉ đạo" thì điều dưỡng Công nói "không nhớ" nhưng ông khẳng định có viết thêm đoạn phân công nhiệm vụ ở mục cuối cùng trong biên bản vì trước đó ông có nghe đượcc phân công công việc cho bác sĩ Lương phụ trách khoa thận tiết niệu lọc máu bằng "hình thức miệng"

"Về nội dung cuộc họp 2015, sau sự cố, khoa thường xuyên họp và thống nhất. Tôi được Trường khoa Hoàng Đình Khiếu chỉ đạo viết thêm. Năm 2016 thì ghi nội dung phân công không thay đổi so với năm 2005", công Công nói.

Tuy nhiên, đối chất về lời khai này, ông Hoàng Đình Khiếu- Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình khẳng định năm 2015, ông này đã phân công trách nhiệm cho cán bộ y tế nhận nhiệm vụ 2016. Ông đã khai với cơ quan điều tra và không nắm được nội dung cuốn sổ đó có những nội dung gì.

Ông Khiếu cũng phụ nhận việc chỉ đạo sửa chữa hay viết thêm nội dung gì vào cuốn sổ và cũng không biết ông Công viết thêm nội dung lúc nào.

Trước đó, trong những ngày đầu xét xử, việc cuốn sổ giao nhiệm vụ trong cuộc họp 2015-2016 có nhiều điểm chưa rõ ràng vì các nhân chứng và bị cáo Hoàng Công Lương khai khác nhau. Những nội dung phân công công việc trong cuốn sổ giao ban cuối năm 2015 đượcc coi là một trong những bằng chứng quan trọng cho thấy có hay không việc bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nhiệm vụ phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.

Bị cáo Hoàng Công Lương cũng một mực khẳng định mình không được bất kì ai, bất kì văn bản nào cũng không được hưởng phụ cấp trách nhiệm về việc phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.

Tương tự, ông Hoàng Công Tình, phó khoa hồi sức tích cực BVĐK Hòa Bình xác nhận mình là chủ tọa buổi họp giao bạn cuối năm 2015 và đã ký vào biên bản cuộc họp trong sổ.

Nhưng ông Tình khẳng định buổi họp chỉ có nội dung bình xét công việc của cán bộ viên chức chứ không có phần phân công nhiệm vụ.

Ông Tình nói dòng phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương đã được ghi thêm vào: "Nội dung này lúc tôi ký là không có. Tôi đã trình bày nhiều lần với cơ quan điều tra."

Theo ông Tình, lý do có thể ghi thêm là vì ông ký cách với nội dung biên bản 3 dòng vì "tại buổi họp chưa bình xét hết cán bộ". Một số điều dưỡng cũng cho biết buổi họp đó chỉ có nội dung đánh giá, bình xét viên chức và họ đều bất ngờ khi điều tra viên cho xem bản chụp sổ giao ban.