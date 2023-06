Xử lý thế nào đối với kẻ biến thái có hành vi khiêu dâm đối với các nữ hành khách trên xe buýt?

Để phục vụ công tác điều tra xử lý đối với đối tượng, Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại trong hai vụ việc nêu trên hoặc những người đã chứng kiến vụ việc phố hợp cung cấp thông tin. Mọi thông tin xin liên hệ cán bộ Phạm Hồ Đông, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, SĐT: 0977.966.111. Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đảm bảo giữ bí mật thông tin, danh tính người cung cấp thông tin.