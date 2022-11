Bắt kẻ biến thái tấn công nữ sinh ở Hà Nội

Ngày 6/11, Công an quận Long Biên cho biết, đã phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng N.V. Huy (SN 1991; trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng loạt người đi đường trong thời gian qua.

Đối tượng N.V. Huy sau khi bị Công an bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Huy đã trực tiếp gây ra nhiều vụ việc tại nhiều địa bàn.

Ngày 3/11, tên này đi xe máy BKS: 18M1-3111 cầm theo gậy sắt có gắn đinh tấn công N.H.L (đang là sinh viên năm thứ 3) ở vỉa hè ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt.

Sau đó một ngày, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công 2 người phụ nữ tại khu vực Vincom Bà Triệu và phố Thái Phiên thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong tháng 10, đối tượng Huy cũng gây ra hàng loạt vụ tấn công khác, trong đó có vụ việc dùng dao cứa cổ và chém vào gáy 1 phụ nữ ở khu vực phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Rất may tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh đối tượng đi xe máy bám theo nữ sinh lớp 9 được camera ghi lại hôm 2/11.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, đối tượng từng có 2 tiền án, vừa đi tù về và không có dấu hiệu tâm thần cũng như các triệu chứng bệnh lý nhưng có thói quen tấn công phụ nữ bằng hung khí bằng hành vi côn đồ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 tối 2/11, hai nữ sinh lớp 9 trên đường từ lớp học thêm về bằng xe đạp thì bị một đối tượng tóc húi cua, mặc áo phông xanh cổ vịt, quần short điều khiển xe máy màu đen - đỏ biển kiểm soát ngoại tỉnh bám theo. Đến cạnh trường THPT Vạn Xuân (phường Bồ Đề, quận Long Biên), đối tượng vượt lên bên phải và dùng tay trái cầm đèn tuýp đập ngang mặt cháu gái đi ngoài cùng khiến nạn nhân ngã sóng soài ra đường.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đê Long Biên còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

