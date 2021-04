Xoá sổ ổ côn đồ hung hãn do Tới “hen” cầm đầu: Ngày đền tội của kẻ thủ ác

Thứ Năm, ngày 01/04/2021

Sau khi gây án xong, Quỳnh “tréc” và Tới “hen” chở nhau trên xe máy đi đến khu vực cầu Thượng Lý. Tại đây, Quỳnh “tréc” dừng xe, nói Tới “hen” đem xe trả cho người chị họ ở ngõ Cấm, còn bản thân bỏ trốn mất dạng. Tới “hen” đem trả xe, vất khẩu súng Colt 38 vào nhà vệ sinh để phi tang, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến trưa hôm sau, khi biết chắc anh Nguyễn Mạnh Cường đã chết, Tới mới lẳng lặng lận lưng ít tiền bạc rồi bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Giám định pháp y trên người nạn nhân cho thấy độ sát thương ghê gớm của những viên đạn do Tới “hen” bắn vào.

Anh Cường bị 1 viên đạn xuyên thủng thành lưng, làm vỡ đốt sống lưng số 5, xuyên qua trung thất trái, phổi trái, gây chảy máu trung thất, khoang ngực trái, xuyên qua thuỳ bên phổi trái, xuyên vào thành ngực trái, đầu đạn giắt tại kẽ xương liên sườn số 4, làm nạn nhân choáng vì mất máu cấp không hồi phục.

Riêng nạn nhân Vũ Ngọc Mạnh bị đạn bắn gẫy xương bả vai, làm giảm 21% sức khoẻ. Tại hiện trường vụ án, lực lượng công an đã thu được 2 đầu đạn, xác định được bắn ra từ khẩu Colt 38 của Tới “hen”.

Biết mình bị công an truy lùng gắt gao, Đặng Văn Tới ban đầu bỏ trốn lên Hà Nội, nhưng sau đó phải dạt vào TP Hồ Chí Minh, sống mai danh ẩn tích, nhờ vả vào vài tên đàn em và “số má” của mình khi còn ở Hải Phòng.

Trong vỏ bọc là một thanh niên người Bắc hiền lành, ai bảo gì làm nấy, Tới “hen” đã có lúc yên chí vì nghĩ sẽ chẳng ai còn tìm ra tung tích của hắn cách Hải Phòng đến gần 2.000km.

Vụ nổ súng kinh hoàng trên phố Lý Thường Kiệt ngay vào buổi giữa trưa là một thách thức không nhỏ đối với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng. Ngay sau khi xác định được hung thủ là Tới “hen” và Quỳnh “tréc”, một loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra áp dụng để lần tìm dấu vết 2 tên thủ ác.

Điều khó khăn là, địa bàn TP Hồ Chí Minh quá rộng, cư dân nhiều vùng miền cùng đến làm ăn sinh sống, việc tìm ra một thanh niên chưa vợ con, sống lang thang bất định chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, vào đúng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT dịp lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 năm 1997, do Bộ Công an và CATP Hải Phòng phát động, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã xác định được manh mối của Tới “hen” tại TP Hồ Chí Minh.

Thấy động, Tới “hen” nhanh chân nhảy tàu xuôi Hà Nội nhưng không kịp. Sáng 4-5-1997, các trinh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt gọn Đặng Văn Tới tại khu vực hắn đang lẩn trốn. Ngay lập tức, Tới “hen” được di lý về Hải Phòng để hoàn tất hồ sơ, đưa ra xét xử trước pháp luật.

Ngày 18-11-1997, TAND TP đã mở phiên toà, đưa Đặng Văn Tới ra xét xử sơ thẩm. Trước vành móng ngựa, với bản chất ngoan cố, Tới “hen” vẫn chối tội, cho rằng khi tới quán gội đầu của chị H., thấy các anh Cường, Mạnh, Thanh, Hải… đang ngồi tại quán, do có mâu thuẫn từ trước nên Tới “hen” xông vào đánh nhau với các anh này, không may súng nổ trong lúc hai bên giằng co vật lộn…

Tuy nhiên, tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được lại chứng minh bản chất lưu manh, hung hãn của Tới “hen”. Bởi vì thực tế, 4 nạn nhân của vụ án chỉ là người liên quan, quen biết với các “đại ca” không đội trời chung với Tới “hen”. Căn cứ mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết liên quan, TAND TP đã tuyên phạt Đặng Văn Tới tử hình về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 20-3-1998, Toà phúc thẩm hình sự - TAND tối cao xử phúc thẩm, giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Đặng Văn Tới. Riêng Nguyễn Đức Quỳnh sau một thời gian lẩn trốn cũng đã bị bắt giữ và bị xử phạt tù chung thân không lâu sau đó.

