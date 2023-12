Xoá sổ băng nhóm cho vay lãi nặng ở Bình Dương và TPHCM

Qua công tác nắm tình hình hoạt động tín dụng đen, Công an TP Thuận An phát hiện một băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng do đối tượng Vũ Văn Kiên (SN 1989, quê Hà Nội) cầm đầu nên lên kế hoạch triệt phá.

Ngày 9-12, Công an TP Thuận An đã bắt giữ 04 đối tượng gồm: Vũ Văn Kiên, Đỗ Anh Tú (SN 1989), Vũ Văn Lập (SN 1989), Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986, đều cùng quê Hà Nội), và tạm trú tại một chung cư ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, nhóm của Kiên hoạt động cho vay lãi nặng dưới phương thức cho vay truyền thống, lãi suất từ 20% đến 25%/tháng, mức cho vay từ 5.000.000 đồng đến tối đa 20.000.000 đồng trong 24 ngày - thu góp hoàn tiền vốn và lãi theo ngày.

Để tìm kiếm “khách hàng”, hàng ngày, nhóm của Kiên điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và TP Thủ Đức (TP HCM) để dán và phát tờ rơi quảng bá việc cho vay tiền góp với mức cho vay từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng liên lạc trực tiếp qua điện thoại, yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân (căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế), địa chỉ nơi làm việc, nơi ở. Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm Kiên mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tuỳ thân của người vay đến khi thanh toán xong khoản vay. Trong trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ liên lạc, đe doạ, tạo áp lực để người vay phải trả đúng hạn.

Bước đầu xác định, nhóm của Kiên đã thu lợi 153.311.000 đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng đối với 26 trường hợp vay tiền; Công an đã thu giữ hơn 250 giấy tờ các loại và sổ sách lưu giữ, theo dõi các trường hợp vay (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số tiền vay, số tiền đã trả…).

Hiện Công an TP Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý hành vi của nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

