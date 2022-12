Xác định nguyên nhân bé trai 5 tuổi chết bất thường sau bữa ăn trưa ở trường

Sáng 1-12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã có kết luận nguyên nhân tử vong của bé T.H.A (5 tuổi), học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, nơi xảy ra sự việc

Theo Đại tá Nguyên, sau khi khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng đã xác định bé A. tử vong do bệnh lý, cụ thể là do viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi đã phát hiện phổi của cháu bé A. bị sưng, phù nề. Công an tỉnh Bình Định cũng đã có thông báo kết quả về địa phương và gia đình nạn nhân.

Trước đó, Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ đã có báo cáo về vụ việc trên. Cụ thể, lúc 10 giờ 10 phút ngày 29-11, tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, cô N.T.L.T (SN 1985) và cô L.T.P (SN 1990) là giáo viên tại trường đã đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Đến 11 giờ 30 phút, cô L.T.P đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện bé T.H.A nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Lúc này, cô P. nói cháu A. ngủ đi nhưng không thấy bé phản ứng. Kiểm tra thì thấy trán của bé nóng nên đã gọi các cô giáo khác đến để sơ cứu.

Sau khi sơ cứu cho cháu A. một lúc, không thấy dấu hiệu gì nên cô giáo đã chở bé đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu. Lúc 11 giờ 50 phút, khi đến nơi, bác sĩ khám và kết luận bé A. đã tử vong.

