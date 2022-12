Diễn biến mới vụ chồng tạt axit, truy sát bất chấp vợ kêu cứu vô vọng trong đêm

Liên quan đến vụ chồng tạt axit, truy sát bất chấp vợ kêu cứu trong đêm ở Bắc giang, ngày 1/12, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) về tội Giết người.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn.

Thân Văn Hiếu tại thời điểm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận sau khi kết hôn với chị N.T.T (SN 1998) thì cùng chung sống tại căn nhà ở Yên Sơn, Nghĩa Trung. Trong quá trình chung sống, giữa Hiếu và chị T. nảy sinh nhiều xung đột, xích mích dẫn tới nhiều cuộc cãi vã khiến cuộc sống vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt". Đỉnh điểm, chị T. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống vì những mâu thuẫn không thể làm hoà của 2 vợ chồng.

Trong quá trình chị T. về ở nhà bố mẹ đẻ, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác. Suy nghĩ này dồn nén khiến Hiếu nảy sinh ý định sát hại vợ.

Tối 21/11, phát hiện chị T. đang điều khiển xe máy trên đường trở về nhà mẹ đẻ, Hiếu đã đuổi theo. Sau khi đuổi kịp vợ, Hiếu đã tạt axit khiến chị T. bị thương, điều khiển xe máy bỏ chạy và kêu cứu trong vô vọng do đoạn đường về đêm đã vắng người.

Bất chấp việc chị T. vừa bỏ chạy vừa kêu cứu, Hiếu tiếp tục đuổi theo bằng xe máy và dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn tới tử vong ngay trên đường. Gây án xong, Hiếu rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Thân Văn Hiếu. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang trong tình trạng say xỉn. Cơ quan công an đã xác định hành vi phạm tội của Thân Văn Hiếu là đặc biệt nghiêm trọng.

