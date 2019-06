Vụ xăng dầu giả Đắk Nông: Cái bóng của đại gia Trịnh Sướng

Thứ Sáu, ngày 07/06/2019 08:58 AM (GMT+7)

Nhiều vụ buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng đã được phát hiện trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, trong đó có liên quan “đại gia” Trịnh Sướng.

Cửa hàng xăng dầu Thanh Vân và xe bồn (ảnh nhỏ) bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông, dịp Tết Nguyên đán 2019 xảy ra một vụ cháy xe máy. Điều tra nguyên nhân cháy xe, Công an bất ngờ phát hiện cửa hàng xăng dầu V.Q ở thị xã Gia Nghĩa bán hơn 10 m3 xăng giả thuộc cơ sở phân phối của Công ty cổ phần xăng dầu Petro Bình Phước nên đã khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả và khởi tố 2 bị can. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 2 trường hợp bán xăng giả tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, công an Đắk Nông lập chuyên án mang bí số 018SM; Ngày 13/3 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; Tiếp đó ra quyết định khởi tố 9 bị can, lệnh bắt tạm giam 8 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Càng điều tra càng thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Công an Đắk Nông đã báo cáo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Từ ngày 28/5 đến 2/6, Ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả; Đồng thời tổ chức khám xét 6 địa điểm liên quan tại TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 5/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giữ 14 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 23 bị can. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ và chuyên án đang được mở rộng nên có thể còn nhiều “đại gia xăng dầu” khác ở nhiều tỉnh thành có liên quan đường dây xăng dầu giả này. “Do chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin gì thêm cho báo chí tại thời điểm này” - Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Nông nói.

Ngày 6/6, ông Bùi Văn Chuẩn - Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk cho biết, Thanh tra thuế đang tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Công an tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mà Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị thanh tra thuế gồm: Petro Bình Phước - Chi nhánh Đắk Lắk, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Tâm (đều ở 60 Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) và Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xăng dầu Thanh Vân (tại Buôn Đôn).

Ngày 21/12/2018, Công an Đắk Lắk phát hiện Công ty Minh Tâm đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống), không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng xăng dầu Thanh Vân. CQĐT nhận định, cả 2 doanh nghiệp ở địa chỉ 60 đường Trần Quý Cáp đều có biểu hiện vi phạm pháp luật về thuế .

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt 302 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh 2 tháng đối với doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) do Lê Thị Tuyết Hoa làm chủ, bán xăng dầu kém chất lượng. Trong bồn cơ sở này có 4.178 lít xăng Ron A95-III không có nguồn gốc, chất lượng xăng không phù với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.