Lật lại “phi vụ” mua bán 2 triệu lít xăng có liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 15:45 PM (GMT+7)

Theo điều tra của chúng tôi, mới đây, đại ga Trịnh Sướng tổ chức hội nghị khách hàng với quy mô lớn. Tại đây, nhiều thương nhân phân phối xăng dầu đã đến TP Sóc Trăng để chung vui cùng đại gia này.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) do ông Trịnh Sướng làm Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc, chúng tôi đã lại hồ sơ "phi vụ" mua bán 2 triệu lít xăng A92 được cho là có liên quan đến đại gia này.

Theo tài liệu chúng tôi có được, Công ty TNHH Gia Thành (gọi tắt là Công ty Gia Thành) do em vợ ông Trịnh Sướng đứng tên, từng bị Công an Sóc Trăng phạt 50 triệu đồng vì "Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối".

Quá trình khám xét công ty của đại gia Trịnh Sướng

Cụ thể, theo báo cáo đề xuất của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46 lúc đó, nay là PC03) Công an tỉnh Sóc Trăng về việc xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Gia Thành cho thấy qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát PC46 tiếp nhận nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp trên tuyến sông Hậu (đoạn từ cửa Trần Đề và Định An thuộc địa phận huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung đến xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có xuất hiện tàu chuyên dùng vận chuyển xăng dầu ngoài tỉnh, có trọng tải lớn neo đậu trên sông Hậuvào ban đêm để bơm xăng dầu cho một doanh nghiệp ở Sóc Trăng và Trà Vinh, có dấu hiện nghi vấn hàng hóa ngoại nhập không rõ nguồn gốc.

Khi tiếp nhận tin báo, PC46 lực lượng xây dựng kế hoạch và đề xuất kết hợp với Phòng CSGT đường thủy, đồng thời bố trí trinh sát kiểm tra phương tiện nêu trên.

Vào lúc 0 giờ, 10 phút, ngày 27-6-2015, lực lượng trinh sát phối hợp với CSGT đường thủy phát hiện tàu Đông Hải (BKS SG 6532), tải trọng lớn đang bơm xăng qua một chiếc tàu khác nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Đông Hải có 12 thuyền viên do Nguyễn Thanh Tùng làm thuyền trưởng. Ông Tùng cho biết tàu Đông Hải là của Công ty TNHH TM XNK Vận tải Phúc Thành (quận 5, TP HCM) ký hợp đồng vận tải thuê 2 triệu lít xăng A92 của Công ty Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Lê Khang (ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM). Công ty này thuê tàu Đông Hải của một doanh nghiệp khác để chở gần 1,3 triệu lít xăng A92 từ kho cảng Nhà Bè về Sóc Trăng.

Ông Tùng có xuất trình giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa so Sở GTVT TP HCM cấp và phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT ghi số lượng 2 triệu lít xăng xăng trị giá trên 40 tỉ đồng của Công ty Gia Thành mua của Công ty Hoàng Lê Khang.

Qua làm việc được biết, số xăng này được 2 bên mua bán có dấu hiệu kinh doanh ngoài hệ thống phân phối, vì Công ty Gia Thành làm đại lý phân phối cho Công ty Sài Gòn Petro. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm tra lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và các giấy tờ có liên quan để xác mình làm rõ.

PC46 Công an Sóc Trăng sau đó kết luận Công ty Hoàng Lê Khang có đăng ký ngành nghề kinh doanh là buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Công ty cũng không phải là đại lý hay tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định nên được phép mua bán xăng dầu tự do. Công ty này không có kho bãi, không có chi nhánh hay cửa hàng xăng dầu, không có cửa hàng bán lẻ nên không cần thiết phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định (Nghị định 83/2014 của Chính phủ). Vì vậy, PC46 Công an Sóc Trăng khi đó không xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Lê Khang mà cho làm cam kết.

Đối với công ty em vợ ông Trịnh Sướng, doanh nghiệp này có ký hợp đồng làm tổng đại lý cho Chi nhánh cho Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM tại Cần Thơ (SaiGon Petro), nhưng vẫn thực hiện mua bán xăng dầu với Công ty Hoàng Lê Khang là sai quy định nên bị xử phạt 50 triệu đồng.

Như đã thông tin, trong 2 ngày 31-5 đến 1-6, lực lượng chức năng chốt chặn cổng ra vào kho xăng dầu thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng của đại gia Trịnh Sướng - một doanh nhân nổi tiếng ở miền Tây trong lĩnh vực xăng dầu. Trước đó, vào tối 30-5, nhiều ôtô biển số xanh của lực lượng công an đến kho xăng dầu Công ty TNHH Mỹ Hưng. Khi lực lượng chức năng đến kho xăng dầu thì ông Trịnh Sướng tăng huyết áp đột ngột nên công an phải đưa người đàn ông ngoài 50 tuổi này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng điều trị. Sau khi xuất viện vào sáng 31-5, doanh nhân này được đưa về kho xăng dầu để chứng kiến việc khám xét. Khoảng 2 giờ, ngày 2-6, xe của lực lượng công an đồng loạt rời khỏi trạm xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng. Công ty TNHH Mỹ Hưng thành lập từ tháng 3-1996 và có gần 20 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ thể hiện là 60 tỉ đồng và chỉ có một thành viên. Giữa năm 2015, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì "Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối". Vụ này liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 trị giá trên 40 tỉ đồng do một công ty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở TP HCM. Ngoài hệ thống kinh doanh xăng dầu ở Sóc Trăng, đại gia Trịnh Sướng còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và có hàng hóa lưu kho tại một số tỉnh ĐBSCL và tỉnh Đắk Nông. Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ Hưng. Đại gia Trịnh Sướng hiện đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.