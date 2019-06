Tạm giữ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 14:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự đại gia xăng dầu Trịnh Sướng để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng dầu giả.

Trưa 4-6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Cây xăng dầu bị phát hiện bán xăng không đảm chất lượng tại thị xã Gia Nghĩa. Ảnh B.N

Theo đó, ông Sướng bị tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu tại Đắk Nông.

Cụ thể, theo một nguồn tin, trước Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị xã Gia Nghĩa bán hơn 10 m3 xăng giả. Sau khi điều tra, bước đầu công an đã khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả và khởi tố 2 bị can. Bên cạnh đó, công an cũng phát hiện 2 trường hợp bán xăng giả tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

"Sau khi phát hiện xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông lập chuyên án, báo cáo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế đấu tranh làm rõ đường dây buôn bán xăng dầu giả nói trên" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Như đã đưa tin, tối 30-5, lực lượng công an đã xuất hiện tại kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng. Ông Sướng sau đó có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện. Sáng 31-5, ông Sướng xuất viện về làm việc với cơ quan chức năng trong suốt 2 ngày diễn ra khám xét.