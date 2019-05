Vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương: Án mạng từ sự "cuồng tín"

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 10:00 AM (GMT+7)

Lời khai của các bị can vụ án 2 thi thể trong thùng bê tông khiến dư luận bất ngờ: Động cơ giết người là do nạn nhân bị “quỷ nhập hồn”.

Hai bị can trong vụ án

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án 2 thi thể người trong thùng (xảy ra tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi “giết người” gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TPHCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TPHCM).

Đêm 15/5, người dân phát hiện thi thể người bị đúc bê tông trong thùng nên trình báo công an. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm thi thể thứ 2. Nạn nhân sau đó được xác định danh tính gồm: Trần Trí Thành (SN 1991, ngụ TPHCM) và Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An). Đến khuya ngày 17/5, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an ập vào một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đưa nhóm bị can về trụ sở làm việc.

Làm việc với cán bộ điều tra, nhóm nghi can chỉ thừa nhận giết Trần Trí Thành còn nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu chết do bị “quỷ nhập hồn”. Trong số 4 bị can, Hà được xác định là chủ mưu vụ giết người phi tang xác. Hà khai rằng, 2 nạn nhân đều là đồng môn theo tu luyện Pháp luân công và môn phái khác chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà người được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án mạng gây xôn xao dư luận có học vấn cao, từng đi du học nước ngoài. Tuy nhiên, số phận của Hà bị xoay chuyển vào cảnh tăm tối khi biết về môn Pháp luân công, rằng chỉ cần tu luyện tốt sẽ chữa được bách bệnh, thậm chí người tu không cần ăn...

Từ suy nghĩ đó, Hà đã bỏ hết tất cả sự nghiệp để theo tu luyện, sau đó kêu gọi nhiều người khác theo, trong đó có cả người thân và bạn bè. Hà cùng các bị can còn lại và cả nạn nhân từng có thời gian tu luyện ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhưng bị chính quyền xử phạt hành chính. Sau đó, nhóm này trở về căn hộ chung cư của mẹ Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) tại quận Tân Phú, TPHCM để tiếp tục tu luyện.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt tại đây, bà Hoa tỏ ra khó chịu và không hài lòng nên nhóm của Hà chuyển qua tu luyện tại căn hộ chung cư của bị can Huyên ở phường Thới An, quận 12, TPHCM để tu luyện. Tiếp đến nhóm này đi đến Bà Rịa - Vũng Tàu và sau đó đến Bình Dương cho đến khi bị bắt. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm Hà gây ra vụ án mạng do quá “cuồng tín”, mất tính người.

Khi biết về động cơ giết người của nhóm bị can, người dân tá hỏa, không biết Pháp luân công là môn phái gì mà đáng sợ đến thế? Trong khi đó, một số người từng theo tu luyện Pháp luân công nhận định, môn phái này nếu người theo không tỉnh táo rất dễ bị “ru hồn”, lý trí sẽ bị mất kiểm soát. “Tôi từng theo Pháp luân công vì được giảng rằng, đây là tu theo Chân - Thiện - Nhẫn. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện, nhiều lúc tôi có cảm giác bất cần sự đời, có lúc muốn buông xuôi tất cả để tu luyện. Lúc bấy giờ, tôi được gia đình ngăn cản nên đã bỏ tu luyện”, một người từng tham gia tu luyện Pháp luân công cho biết.

Quá trình tìm hiểu thì được biết, người thân của 2 nạn nhân từng tu luyện Pháp luân công. Theo đó, người nhà nạn nhân Trần Đức Linh nói rằng, từ anh Linh mà họ biết về môn Pháp luân công, bởi anh này từng tham gia giảng dạy ở quê nhà và nhiều người theo học. Trong khi đó, hàng xóm của nạn nhân Trần Trí Thành cho hay, mẹ của anh Thành tham gia tu luyện Pháp luân công và từng đi phát tài liệu môn này cho bà con hàng xóm.