Đoạn đối thoại lạnh lùng của nữ bị cáo lớn tuổi nhất nhóm bê tông xác người

Trước đó, đúng 8 giờ ngày 25-6, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm. Từ sáng sớm, trước cổng TAND tỉnh Bình Dương, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm tra tư cách của từng người tham dự phiên tòa. 4 bị cáo gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) bị truy tố tội Giết người; Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về bị truy tố tội Giết người và Che giấu tội phạm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Tân Phú, TP HCM) cùng bị truy tố tội "Giết người và Không tố giác tội phạm". 2 nạn nhân là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ TP HCM).