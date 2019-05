Lời khai mới "rợn người" từ nhóm nghi can vụ xác người trong bê tông

Ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương đã đến khu resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi nghi can nói anh Linh nhảy lầu) để tiến hành xác minh. Theo biên bản làm việc, phía resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó có khách tên Lê Ngọc Phương Thảo (nghi can vụ án) đăng ký lưu trú 3 lần. Phía công an cho hay, do còn nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ nên đang điều tra, trong đó làm rõ nạn nhân Linh có phải chết do nhảy lầu hay không? Trước đó, sau khi bị phát hiện và đưa về trụ sở công an làm việc, nhóm nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (ngụ TP.HCM) tỏ ra không hợp tác, sau đó thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng nhưng lời khai lại không đồng nhất và còn nhiều tình tiết chưa rõ.