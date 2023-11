Vụ vô ý làm chết bé trai 7 tháng tuổi: Chồng bảo mẫu không biết vợ nhận trông trẻ

Theo cáo trạng, ngày 10/1, Vân nhận trông cháu K. con trai của chị Nguyễn Bích Hằng với giá 250.000 đồng/đêm. Trong quá trình trông giữ cháu K, Vân không chú ý theo dõi cháu K dẫn đến sau khi ăn sữa nạn nhân có biểu hiện sặc sữa. Khi phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho cháu K. đến khi cháu lả đi, hơi thở yếu. Lúc này, Vân gọi cho trung tâm cấp cứu. Sau đó, y sĩ trực cấp cứu 115 gọi điện thoại để hướng dẫn Vân sơ cứu cho cháu bé trong lúc chờ xe cấp cứu đến nhưng vẫn không làm theo do hoảng loạn. Sau đó, cấp cứu 115 đến và xác định cháu K. đã tử vong. Cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.