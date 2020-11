Vụ thi thể trong vali ở Sài Gòn: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 11:36 AM (GMT+7)

Công an đã phát đi thông báo truy tìm nghi can có liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali tại một căn nhà ở quận 7, TP.HCM.

Người dân đứng bên ngoài khu vực phong tỏa để theo dõi vụ việc.

Ngày 28/11, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ thi thể được tìm thấy trong vali tại một căn nhà 4 tầng ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7).

Công an quận 7 đã phát đi thông báo truy tìm nghi can có liên quan đến vụ án để phục vụ quá trình điều tra.

Theo đó, nghi can là Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) hiện là giám đốc một công ty và đang cư trú tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Nơi làm việc tại căn nhà trên đường số 3 (khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7).

Trước đó, tối 27/11, chủ căn nhà 4 tầng trên đường số 3 (khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện căn nhà cho thuê được khách trả lại có mùi hôi nên đi kiểm tra. Khi thấy chiếc vali có vết máu bên ngoài, người này đã trình báo công an.

Tại khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2, chiếc vali chứa bao nylon đen, bên trong là các phần thi thể. Ở khu vực sàn của nhà vệ sinh có nhiều vệt máu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp cơ quan chức năng liên quan, nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, làm rõ vụ việc.

