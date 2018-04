Vụ nữ sinh trường y chết bí ẩn: Công an tiết lộ dấu hiệu lạ

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 12:48 PM (GMT+7)

Lãnh đạo cơ quan điều tra tiết lộ một số tình tiết liên quan tới cái chết của nữ sinh trường y trên đường về quê.

Thi thể Hằng được phát hiện ở xã Quảng Nham.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân chị Phạm Thị Hằng (1996, quê Thanh Hóa) tử vong, thi thể được phát hiện tại một bờ biển tại xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá).

Trước đó, Hằng tới nhà chị gái tên Kim lấy chồng ở Hải Hậu (Nam Định). Chiều 17/4, Hằng bắt xe từ đó về Thanh Hóa. Tối cùng ngày, bố mẹ ở quê không thấy Hằng về đã báo cho chị Kim. Sau đó, chị Kim gọi lại vào số điện thoại của em gái thì thấy có người nhấc máy 15 giây nhưng không thấy nói gì rồi tắt máy.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà của Hằng đã đi tìm kiếm, trình báo cơ quan công an và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để tìm con nhưng không có kết quả. Theo lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương, khi đi tìm Hằng, gia đình được nhà xe chở nữ sinh này từ Nam Định về Thanh Hóa cung cấp thông tin, Hằng xuống xe ở Hà Trung (Thanh Hóa) nên gia đình đã trình báo Công an huyện Hà Trung.

Theo thông tin vợ chồng chị gái Hằng, trước khi rời nhà chị gái, Hằng gấp quần áo rất cẩn thận, gọn gàng cho vào ba lô. Tuy nhiên, khi rời khỏi nhà chị gái, Hằng không mang theo quần áo và để lại nhà chị gái chiếc điện thoại iPhone 6. Hằng chỉ mang theo một chiếc điện thoại iPhone 5. Chị Kim cũng kể, khi gọi điện cho em gái nói chuyện quên đồ, Hằng bảo để lại cho chị gái chiếc điện thoại iPhone 6.

Về thông tin trên người nữ sinh Hằng có vết xước ở cổ và đầu, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương cho biết, cơ quan điều tra đang trưng cầu kết quả giám định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan tới cái chết của nữ sinh Hằng.

"Khi rơi xuống nước, thi thể có thể bị sóng đá va vào đá gây ra các vết xước trên thi thể. Vì vậy, để làm rõ nguyên nhân nữ sinh tử vong do ngạt nước hay nguyên nhân gì khác thì phải chờ kết quả giám định", lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương nói.