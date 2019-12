Vụ nổ súng khống chế kẻ ngáo đá: Đối tượng hung hãn chống cự làm 3 cảnh sát bị thương

Công an TP HCM đã thông tin chi tiết về vụ nổ súng, khống chế kẻ ngáo đá nhốt và hành hạ vợ tại phòng trọ ở quận Thủ Đức.

Chiều 30-12, Công an TP HCM thông tin về vụ lực lượng công an nổ súng, khống chế Nguyễn Bảo Long (SN 1990; ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) do đối tượng này hành hạ vợ con, thách thức cả công an.

Theo Công an TP HCM, rạng sáng cùng ngày, Long đã đánh và nhốt vợ là chị Trần Thị Hồng Hoa (SN 1992) tại phòng trọ số 2. Sau đó, Long tắt đèn phòng trọ rồi câu điện vào cửa để tiếp tục hành hung vợ.

Lực lượng công an vây ráp kẻ ngáo đá tại hiện trường

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động cử lực lượng đặc nhiệm phối hợp với Công an quận Thủ Đức vận động, thuyết phục Long thả người nhưng bất thành. Gã vẫn cố thủ trong nhà và tiếp tục đánh vợ.

Lợi dụng sơ hở, chị Hoa bỏ chạy ra ngoài. Khi cầm dao đuổi theo, Long bị tổ công tác khống chế. Long chống cự làm 3 cảnh sát đặc nhiệm bị thương. Sau đó, gã bỏ chạy vào một căn nhà trên đường Kha Vạn Cân tiếp tục cố thủ.

Thấy đối tượng hung hãn, tổ công tác buộc phải xịt nước vào nhà và nổ súng khống chế. Trong quá trình trấn áp, Long bị thương và đang điều trị tại bệnh viện.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Long và vợ mới chuyển đến địa chỉ trên cư trú được 7 ngày. Đối tượng này có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về cố ý gây thương tích và đang liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Kiểm tra nhanh cho thấy Long dương tính với ma túy.

