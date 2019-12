Thanh niên nghi "ngáo đá" dùng dao cố thủ trong nhà dân

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 18:30 PM (GMT+7)

Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm dao, bình xịt hơi cay đập phá đồ đạc và cố thủ nhiều giờ đồng hồ trong nhà người dân.

Đối tượng Hưng cầm dao đi la hét ngoài đường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 12/12, tại xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, quê Nghệ An) đi trên đường la hét, có nhiều biểu hiện bất thường. Sau đó trở về phòng trọ thuộc ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên đập phá đồ đạc, mở khoá van bình gas, với ý định tự tử.

Lúc này, người ở cùng dãy trọ phát hiện nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt để thuyết phục, vận động ra trình diện. Tuy nhiên, Hưng không chịu mà đã cố thủ trong nhiều giờ đồng hồ.

Lực lượng công an có mặt để vận động, thuyết phục đối tượng Hưng ra trình diện

Đến khoảng 12h, Hưng bất ngờ cầm theo 2 con dao rồi chạy vào nhà người dân gần đó. Khi vào được trong nhà, Hưng vừa đập phá đồ đạc phía bên trong, vừa la hét. Lực lượng chức năng vận động, thuyết phục nhưng Hưng không buông bỏ mà lấy kéo kè vào cổ để uy hiếp.

Đến 15h30 ngày 12/12, Công an TX.Tân Uyên đã khống chế, dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, quê Nghệ An) về trụ sở công an để làm việc.

