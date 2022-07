Hung thủ khai phút giây bắn chết nam thiếu niên giữa TP Biên Hòa trong đêm

Tại cơ quan công an, hung thủ khai khi đồng bọn nói bắn đi thì đã rút súng ra bắn về phía đối thủ.

Ngày 2-7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Thế Anh Hào (19 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP.Biên Hoà) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, công an xác định Hào là người đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang (18 tuổi, thường trú phường Trảng Dài) và Châu Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để đi giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh (ngụ TP Biên Hòa).

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Dương Thanh Sang đã dùng súng bắn chết Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) khi đang lái xe bỏ chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc (Tân Tiến, TP Biên Hòa). Sau khi gây án, Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt đã đưa súng cho đối tượng Huỳnh Thế Anh Hào cất giấu.

Dương Thanh Sang, nghi can bắn nam thiếu niên 17 tuổi tử vong trên đường. Ảnh: VH.

Cơ quan công an đã thu được 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, trong đó có 1 khẩu súng Hào ném xuống sông Đồng Nai và 1 khẩu súng Hào cất giấu tại bãi rác phường Long Bình.

Khám xét nơi ở của các nghi can trong nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Cơ quan công an cũng đã thu được 1 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.

Tại cơ quan công an, nghi can Dương Thanh Sang khai nhận, được Kiệt lái xe máy chở ép sát vào Phan Lê Thanh Sang cũng đang chạy xe máy cùng chiều. “Lúc này Kiệt nói em bắn đi thì em cũng rút súng ra bắn về phía Sang”, nghi can khai.

Sau khi gây án, Sang và Kiệt đã đưa súng cho Anh Hào cất giấu rồi tất cả bỏ trốn. Nghi can Sang đã đi đến tỉnh An Giang lẩn trốn với ý định vượt biên qua Campuchia. Tuy nhiên, khi biết không thể trốn thoát, Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 12 nghi can trong cả 2 nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Tịnh cầm đầu, thu giữ 3 khẩu súng và nhiều hung khí gây án. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm đối tượng đánh nhau nói trên là do mâu thuẫn khi đi xe máy trên đường.

Như PLO đưa tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút 27-6, nhóm Châu Tuấn Kiệt khoảng 18 người đến khu vực thuộc phường Quang Vinh (TP Biên Hoà) để tìm nhóm của Tịnh gồm 10 người để giải quyết mâu thuẫn. Khi xảy ra ẩu đả, nhóm của Tịnh bị thất thế nên bỏ chạy và bị nhóm của Kiệt đuổi theo.

Khi đến đường Nguyễn Ái Quốc, thì Kiệt chở Dương Thanh Sang dùng súng bắn Phan Lê Thanh Sang làm nạn nhân gục xuống đường và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt khẩn cấp các nghi can hai băng nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Tịnh, cầm đầu, để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Hiện công an đã thu giữ 3 khẩu súng, nhiều viên đạn liên quan đến vụ án, hàng chục hung khí nguy hiểm: dao tự chế, “bom xăng”.

