Vụ nổ súng bắn chết 2 người: Nghi phạm từng bị Bộ Công an truy nã

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Cao Trọng Phú, nghi phạm bắn chết 2 người tại TP Vinh, trước đây từng bị Bộ Công an truy nã.

Ngày 5-5, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cao Trọng Phú (SN 1972, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, nghi phạm dùng súng bắn chết 2 người gây xôn xao dự luận) từng bị Bộ Công an truy nã, sau đó đã bị bắt và thi hành án xong.

Ngoài ra, trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mục "Quản lý đối tượng truy nã" có đăng thông tin truy nã Cao Trọng Phú phạm tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử". Quyết định truy nã số 143 ngày 13-1-2004 do Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an ra quyết định. Đến năm 2011, Phú đã bị trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ tại TP HCM.

Cao Trọng Phú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 30-4, khi Cao Trọng Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Lực lượng công an bao vây căn nhà Cao Trọng Phú cố thủ.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau gây án, Phú vào nhà đóng cửa lại cố thủ.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, sau khi được vận động, thuyết phục, Phú đã giao nộp vũ khí, được công an dẫn giải ra khỏi nhà về trụ sở ngay sau đó.

Căn nhà Cao Trọng Phú cố thủ sau khi bắn chết 2 người

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-no-sung-ban-chet-2-nguoi-nghi-pham-tung-bi-bo-cong-an-truy-na-20...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-no-sung-ban-chet-2-nguoi-nghi-pham-tung-bi-bo-cong-an-truy-na-20210505122616612.htm