Vụ nam công nhân bị đánh tử vong: Lộ diện 4 đối tượng giết người

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng hành hung anh T.

Hiện trường nơi anh T. tử vong.

Liên quan đến vụ nam công nhân bị đánh tử vong ở khu công nghiệp, ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây án.

Danh tính các đối tượng gồm Hoàng Văn Nhật (SN 2000); Trần Văn Hùng (SN 1996); Tống Khánh Duy (SN 2002, cùng trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn) và Chu Tiến Nam (SN 2002, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã dùng dao, gậy hành hung anh N.H.T (SN 1984, trú tại Mận Đốt, xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) - hiện đang làm công nhân bốc vác trong khu công nghiệp Quang Châu. Trong lúc hành hung nạn nhân, Nhật đã dùng dao nhọn đâm anh T. tử vong. Lực lượng công an cũng đã thu giữ con dao là tang vật gây án.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng thêm các đối tượng có liên quan.

