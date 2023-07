Vụ lừa đảo 100 triệu đồng và hành trình theo dấu kẻ 28 năm trốn truy nã

Phạm Quang Chương bị bắt sau 28 năm trốn truy nã

Dấu vết mong manh

Đầu năm 2022, qua rà soát các đối tượng trên địa bàn bị truy nã lâu năm, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã mở lại hồ sơ của Phạm Quang Chương (SN 1961, trú tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì). Năm 1994, Phạm Quang Chương bị Công an tỉnh Hà Tây (nay là CATP Hà Nội) ra lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, đã 28 năm trôi qua, đối tượng vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

Tại thời điểm đó, Phạm Quang Chương đã dùng một bản hợp đồng xây dựng với con số được điều chỉnh tăng gấp nhiều lần so với thực tế để đi vay ngân hàng. Sau khi cầm số tiền 100 triệu đồng được giải ngân, đối tượng đã “ôm” trọn và… biến mất. Ngày ấy, số tiền 100 triệu đồng là rất lớn” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết. Điều đáng nói là, trong suốt thời gian lẩn trốn, kẻ lừa đảo hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. 28 năm, có lẽ Phạm Quang Chương đã thay đổi nhiều, nhưng Công an huyện Ba Vì vẫn quyết tâm phải truy bắt bằng được. Và cho dù trường hợp xấu nhất là đối tượng đã chết thì cũng phải có bằng chứng…

Ngày 29-5-2022, sau quãng thời gian dài vất vả lần tìm dấu tích tội phạm, cuối cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ba Vì đã bắt được Phạm Quang Chương tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đồng thời hé lộ hành trình mai danh ẩn tích suốt gần 30 năm của đối tượng.

Trở lại thời điểm năm 1994, sau khi có được số tiền 100 triệu đồng, Phạm Quang Chương rời quê hương vào miền Nam. Nơi đất khách quê người, đối tượng nay ở chỗ này, mai lại chuyển chỗ khác, đồng thời nghe ngóng và biết được có nhiều người dân miền Bắc vào khai hoang, lập nghiệp tại Lâm Đồng. Vậy là Phạm Quang Chương tìm đến vùng đất mới. Ngày ấy, chẳng ai bận tâm đến nhân thân, lai lịch của gã nên chẳng mấy chốc Chương trà trộn được vào nhóm người khai hoang để trốn tránh pháp luật.

Tuy nhiên, lo sợ bị phát hiện nên đối tượng cũng thay tên đổi họ, mỗi nơi đi qua Phạm Quang Chương lại dùng một cái tên khác. Những người làm cùng chỉ thấy Chương là kẻ chăm chỉ, chịu khó, có ý chí vươn lên thoát nghèo. Dù gia đình vẫn ở huyện Ba Vì, nhưng suốt thời gian lẩn trốn Phạm Quang Chương hầu như không liên lạc. Ngay cả những người họ hàng cũng tưởng Chương đã chết từ lâu nên chẳng ai nhắc tới nữa.

Thông tin mơ hồ, hình ảnh nhận diện không có, trinh sát phải hóa trang để lần tìm từng manh mối nhỏ nhất và may mắn có được tấm ảnh cưới của Phạm Quang Chương cách đây 30 năm. Tuy nhiên tấm ảnh đã bạc màu với thời gian, lại không có nét gì đặc biệt nên lực lượng công an phải cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm của đối tượng trên bức hình, từ tai, mũi, đến đôi mắt. “Thời gian có thể lấy đi của con người rất nhiều, nhưng ánh mắt thì không. Chúng tôi cứ in trong đầu từng đặc điểm ấy trong suốt qua trình truy tìm Chương…” - Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ba Vì chia sẻ.

Trong quá trình truy tìm dấu vết kẻ bị truy nã, trinh sát cũng nắm được thông tin về việc Phạm Quang Chương có liên hệ với gia đình 1 lần duy nhất. “Điều này chứng tỏ Chương còn sống, còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lần theo manh mối có được” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết.

Lật tẩy tội phạm

Từ những thông tin dù ít ỏi có được, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Vì đã nắm được nơi Phạm Quang Chương lẩn trốn. Một tổ công tác lập tức lên đường vào Lâm Đồng. Nhưng tới nơi, rà soát tất cả những điểm nghi vấn đối tượng sinh sống và làm việc đều không có kết quả. Hóa ra suốt 28 năm qua, Phạm Quang Chương vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó bị bắt nên đã liên tục di chuyển, hoàn toàn không ở nơi nào cố định. Không chỉ có thế, mỗi lần chuyển nơi ở, đối tượng đều thuê “xe ôm” chuyển đồ và chỉ dừng lại ở điểm trung chuyển chứ không bao giờ đến thẳng nơi ở mới. Kế đó, Phạm Quang Chương tìm một phương tiện khác để đi tiếp nhằm xóa dấu vết, đề phòng trường hợp bị theo dõi.

Những tưởng sắp bắt được đối tượng, ấy vậy mà trước hôm cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Vì vào tới nơi 1 ngày thì Chương đã rời khỏi địa bàn đang sinh sống. Không chùn bước, trinh sát tiếp tục kiên trì lần theo dấu vết tội phạm. Khi phát hiện Phạm Quang Chương đang nhận thầu một công trình xây dựng tại thành phố Đà Lạt, các trinh sát đã báo cáo về đơn vị xin mật phục, đón lõng đối tượng.

Trưa 29-5-2022, sau 28 năm lẩn trốn, kẻ lừa đảo ngày nào phải lộ diện dù đã luống tuổi, tóc ngả màu muối tiêu. Khi thấy có người gọi đúng tên mình, Phạm Quang Chương hoàn toàn bất ngờ.

Chừng ấy năm mai danh ẩn tích trốn truy nã, không một cuộc gọi cho người thân, không dùng cố định một số điện thoại nào, không ở đâu quá lâu và tuyệt nhiên không có một nhân thân lai lịch rõ ràng, Phạm Quang Chương cuối cùng cũng bị bắt, kết thúc quãng thời gian long đong trốn chạy. Hành trình theo dấu tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Vì cũng đã có kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào thành tích của đơn vị nói riêng và Công an thành phố Hà Nội nói chung…

