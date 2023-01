Vụ lái xe ôm bị sát hại trên đường vắng: Bắt thêm 1 nghi phạm

Liên quan đến vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản, ngày 13/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Giết người, cướp tài sản và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà (45 tuổi, ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi che giấu tội phạm.

Pờ Văn Hà - kẻ che giấu và giúp sức cho Minh bỏ trốn

Theo Công an tỉnh Lai Châu, tại trụ sở công an, Hà khai nhận quen biết Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ) từ trước vì nhiều lần cùng nhau sử dụng ma tuý. Biết Minh giết người, cướp tài sản, Hà không đi tố giác tội phạm mà còn giúp Minh trốn tránh cơ quan chức năng.

Quá trình truy bắt Minh, Công an huyện Phong Thổ đã triệu tập Hà làm việc, nhưng Hà khai không biết Minh và từ ngày 7/1 Hà không gặp Minh lần nào. Hành vi của Hà gây nhiều khó khăn, cản trở cho việc điều tra làm rõ vụ án.

Lù Xuân Minh (áo đỏ) tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/1, Công an xã Hoang Thèn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới có nhiều vết đâm tại lô cao su 19, cách Km 7, Quốc lộ 100 khoảng 2km, địa phận bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn. Qua xác minh, nạn nhân là V.V.Y. (44 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Lù Xuân Minh. Sau 84 giờ truy bắt, đến 16h30 chiều 11/1, Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng thuộc bản Ho Sao Chải, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã thuê anh Y. đi xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu. Khi về đến bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, Minh dùng dao chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát khiến anh Y. tử vong, sau đó đã cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy bỏ trốn.

