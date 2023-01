Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm trong vườn chanh

Sáng 6/1, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT vừa bắt giữ Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Hùng là nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Thông tin ban đầu, trưa 31/12, người dân phát hiện 1 thi thể nam trong giai đoạn phân hủy tại 1 vườn chanh ở khu vực ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là V.V.L. (SN 1954, cư trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Qua làm việc, gia đình L. cho biết, nạn nhân làm nghề chạy xe ôm và mất tích từ ngày 26/12/2022 cho đến nay.

L. có sử dụng điện thoại di động và tay có đeo nhẫn vàng 24K. Tuy nhiên, tại hiện trường không phát hiện xe, điện thoại và nhẫn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn sát hại L. để cướp tài sản là Cường nên tổ chức truy bắt.

Đến chiều 5/01, Cường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Châu Đốc.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-giu-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-trong-vuon-chanh-d578355.html