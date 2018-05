Vụ khách TQ bị đánh te tua ở Nha Trang: Chủ nhà hàng nói gì?

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Chủ nhà hàng bảo rằng nhóm 17 người khách Trung Quốc (TQ) say xỉn, ăn hết trên 9 triệu đồng, nhưng chỉ trả 6 triệu đồng.

Một người đàn ông TQ giằng lấy cây gậy, khiến một thanh niên bức xúc đánh người này

Sáng 7-5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đến 5 giờ sáng nay, Công an phường Lộc Thọ mới kết thúc làm việc giữa các bên liên quan đến vụ ẩu đả vào tối 6-5 tại nhà hàng Let’s Go (phường Lộc Thọ) liên quan đến khách Trung Quốc (TQ). Công an TP đã rút hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ rút hồ sơ từ phường Lộc Thọ để xác minh làm rõ vụ nhóm khách Trung Quốc bị đánh vì nghi không trả tiền.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Báo Người Lao động đã có cuộc phỏng vấn riêng với ông Thạch Ngọc Tĩnh, chủ nhà hàng Let’s Go, để làm rõ sự việc.

Phóng viên: Nguyên nhân vụ việc này xuất phát từ đâu, thưa ông?

- Sáng nay (7-5) chúng tôi đã trình báo sự việc với Công an phường Lộc Thọ. Tối 6-5, nhóm khách TQ gồm 17 người đến nhà hàng ăn uống, lúc đầu cũng rất vui vẻ. Mình làm dịch vụ lữ hành mà nên phải chăm sóc khách sao cho hài lòng nhất.

Tuy nhiên, khách ăn trong tình trạng say xỉn. Khách kêu tính tiền nhưng bỏ ra ngoài đứng. Lúc đó nhà hàng cứ nghĩ là tính tiền hết rồi. Họ đi khỏi nhà hàng một đoạn, phiên dịch mới nói là họ không mang tiền, hẹn mai trả. Khách không nói là không trả tiền, không nói với mình 1 tiếng nào hết mà ăn xong lại bỏ về. Nhân viên chạy theo đòi trả tiền rồi hai bên nói qua nói lại nhưng giữa tiếng Trung và tiếng Việt nên cũng không rõ lắm.

Khi đó nhân viên nhẹ nhàng nói ăn uống thì phải trả, làm gì làm phải lấy tiền trước rồi mọi việc tính sau. Khách không trả nên mình mới kình cãi. Rất nhiều người dân cũng bức xúc nói là sao ăn uống mà không trả tiền. Mình cũng nói giải quyết ôn hòa thôi, miễn sao khách trả tiền là được rồi. Tổng tiền thanh toán là 9.010.000 đồng. Họ 17 người ăn 17 món. Chúng tôi đã gửi toàn bộ hóa đơn cho công an. Cuối cùng họ trả có 6 triệu đồng.

Phóng viên: Về việc nhân viên của nhà hàng đánh du khách, ông nói gì?

- Khi đó họ say xỉn, lớn tiếng quá, họ còn cầm dao, đòi đánh người nên người dân quanh đó rất bức xúc. Khi đó người dân rất nhiều, cả mấy chục người vây quanh. Ở nhà hàng thì không đánh nhau. Còn xảy ra xô xát ở đoạn trên, tôi cũng không rõ ai đánh ai. Còn người bị đánh trong clip thì ở trên quán đã say bí tỉ rồi. Họ uống 48 chai bia mà có 6 người. Uống trong tình trạng say xỉn hết rồi.

Mình làm dịch vụ mà, nếu khách không hài lòng thì có thể miễn phí cho họ cũng được. Nhưng vấn đề là khách không trả tiền, không phải quán tôi mà tình trạng này xảy ra ở một số quán khác nữa mà họ không giải quyết thôi.

Người đàn ông TQ cầm dao dọa dẫm

Phóng viên: Có thông tin nhà hàng bán không đúng giá niêm yết nên khách TQ mới xảy ra bức xúc?

- Khách TQ họ khác người Việt mình. Họ hỏi rõ nguồn gốc, giá cả họ mới ăn. Bất cứ món nào họ gọi họ đều hỏi giá cả trước, được thì họ mới ăn. Tiền là nhà hàng tính đúng.

Người đàn ông cầm dao sau đó xảy ra ẩu đả

Phóng viên: Trước sự việc đã xảy ra, là chủ nhà hàng, ông nghĩ mình cần làm gì?

Ở đây là cộng đồng du lịch giữa người Việt Nam và người TQ nên dĩ hòa vi quý. Lỡ xảy ra sự việc rồi, việc trả tiền được bao nhiêu thì được, cũng không nên làm lớn chuyện quá vì ảnh hưởng đến tình hình du lịch chung. Nếu người dân có đánh đi nữa thì mình là chủ nhà hàng mình phải đứng ra giải quyết sự việc cho êm đẹp với nhau.

Hôm nay tôi sẽ qua bên các khách TQ để hỏi thăm, nếu có chấn thương thì lo chi phí thuốc men. Trước khi lên công an phường, nhóm khách Trung Quốc cũng nói là không có gì hết. Tiền thì họ sẽ trả nhưng thương tích, nằm viện thì phải trả viện phí cho họ. Tôi cũng đồng ý để làm sao sự việc không bị ảnh hưởng sâu quá. Tôi sẽ gặp hướng dẫn viên để làm sao cho sự việc được giải quyết êm đẹp.