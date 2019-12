Gã sinh viên và "quỷ kế" thâm độc để giết bạn gái

Thứ Tư, ngày 25/05/2016 16:01 PM (GMT+7)

Không có tiền trang trải nợ nần, Hưng liền nghĩ ra cách…giết bạn gái. Nhưng khi bị bắt và với bản án chung thân, Hưng vẫn không ăn năn hối cải và tiếp tục phạm tội.

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Tiếng kêu cứu trên bờ đê

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, rạng sáng ngày 20/11/2002, một số người dân xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, trên đường đi đánh cá về đã phát hiện một cô gái tầm 20 tuổi, nằm ngất trên bờ đê.

Theo đó, khi đến gần, những người trong đoàn đi đánh cá có nhìn thấy trên đầu, mặt, máu chảy thành vệt. Trên cổ cô gái cũng có nhiều viết xây xát. Rất may, khi người dân khẽ chạm vào cơ thể của cô gái thì thấy cô ta ú ớ. Ngay lập tức, cô gái được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chị T.N bất ngờ bị ngã gục sau khi được Hưng nhờ (Ảnh minh họa).

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chỉ ít phút sau Công an xã Hoàng Liệt đã có mặt tại hiện trường làm công tác bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu. Công an huyện Thanh Trì, và Công an TP Hà Nội cũng có mặt tại hiện trường sau ít phút.

Không mất quá nhiều thời gian, danh tính cô gái đã được cơ quan công an làm rõ. Theo đó, nạn nhân là chị Đồng T.N, trú phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Thời điểm này, chị T.N đang là sinh viên một trường đại học đóng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tài sản của cô gái bị mất là một chiếc xe máy Dream II. Hiện trường là nơi hoang vắng, thời điểm xảy ra vụ án ít người qua lại nên lực lượng điều tra đã gặp nhiều khó khăn.

Phải đến chiều cùng ngày, chị Đồng T.N mới tỉnh lại và bắt đầu đã tiết lộ những thông tin liên quan đến buổi tối 19/11/2002.

Theo lời kể của nạn nhân, tối hôm đó, chị được Đỗ Văn Hưng (SN 1981), trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng rủ đi dự buổi sinh nhật của người bạn.

Cũng theo lời chị T.N, Hưng là một sinh viên có và khuôn mặt khá điển trai cùng thân hình khá cân đối chính vì thế chị T.N đã có cảm tình và có phần rất quý mến nam thanh niên này. Tuy nhiên, giữa Hưng và nạn nhân vẫn chưa thực sự là “người của nhau”.

Theo đó sau khi buổi sinh nhật kết thúc, Hưng cầm lái đèo T.N về nhà. Khi đi đến khu vực hồ Yên Sở, xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, Hưng dừng lại và bảo với T.N là bị rơi chùm chìa khoá, nhờ T.N nhặt lên hộ.

Tưởng bạn nói thật, T.N vội xuống xe để tìm thì bất ngờ bị ai đó dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu, vào mặt… Từ đó trở đi, chị T.N không hề biết chuyện gì nữa.

Bộ mặt thật của gã sinh viên điển trai

Ngay lập tức chân dung đối tượng Đỗ Văn Hưng được dựng lên một cách khoa học và bài bản. Hàng chục cán bộ, trinh sát lên đường truy tìm Đỗ Văn Hưng. Những mối quan hệ thân thích của Hưng cũng được rà soát một cách kỹ lưỡng…. Thế nhưng, Đỗ Văn Hưng vẫn… biệt vô âm tín.

Đỗ Văn Hưng tại thời điểm mới bị bắt.

Không nản chí, biết Hưng là một kẻ ham chơi game online, nên phương án dụ con mồi bằng game online được tính đến. Một trinh sát giỏi về công nghệ đã được giao nhiệm vụ giả làm game thủ, lên mạng Internet, giao dịch bán đồ ảo cho Hưng.

Đúng như những tính toán của các điều tra viên, thấy có người giao bán “món đồ” rẻ, Hưng vội liên lạc.

Và khoảng 17h ngày 20/11, Hưng được hướng dẫn đến một quán caphe tại ngã tư phố Quang Trung – Lý Thường Kiệt (Hà Nội) (trụ sở phòng CSĐT Công an Hà Nội lúc đó còn nằm tại số 55 phố Lý Thường Kiệt, chỉ cách ngã tư kia vài bước chân). Khi Hưng vừa xuất hiện, lập tức ba trinh sát áp sát, tra còng số 8 vào tay tên sinh viên máu lạnh.

Tại cơ quan điều tra, Hưng mới biết là người bạn học T.N đã không chết. Hưng cũng nhanh chóng khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Theo đó, sau khi lừa bạn gái, Hưng đã dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu chị T.N và bóp cổ nạn nhân. Nghĩ rằng T.N đã chết, Hưng đã cướp lấy chiếc xe máy, rồi đi về thẳng phòng trọ của mình và lên giường ngủ.

Sáng dậy, Hưng vẫn đến lớp và đi chơi game bình thường và coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi bị bắt, Hưng mới hiểu, tội ác của y đã bị bại lộ và không còn nơi tẩu thoát.

Hưng đứng trong vành móng ngựa.

Đầu năm 2003, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Hưng tổng hợp hai tội giết người và cướp tài sản là chung thân. Ngay sau đó, Hưng được chuyển vào tại trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá để thụ án.

Nhưng khỏang 11h ngày 19/2/2014, Hưng đã bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trên người 3 túi nhỏ, có trọng lượng 0,91 gam là chất herôin. Ngày 13/6/2014, tại phân trại số 1 đã diễn ra phiên xét xử lưu động đối với bị cáo Đỗ Văn Hưng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hưng 4 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt tù Chung thân của bản án trước, buộc Đỗ Văn Hưng phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là tù chung thân.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-ga-sinh-vien-nghien-game-va-quy-ke-tham-doc-giet-ban-gai-a242...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-ga-sinh-vien-nghien-game-va-quy-ke-tham-doc-giet-ban-gai-a242102.html