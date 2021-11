Vụ giao cấu trẻ em liên tỉnh: Hủy án vì lọt hành vi phạm tội

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

HĐXX nhận định cần điều tra lại để xử lý hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo, đồng thời xem xét truy cứu thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 25-11, TAND TP.HCM đã hủy án vụ Nguyễn Thành Long giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, đề nghi của luật sư bị hại với nhận định cần điều tra lại để xử lý hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo, đồng thời xem xét truy cứu bị cáo thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Long tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PL

Trước đó, ngày 17-3, TAND huyện Bình Chánh phạt Long hai năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cha của bị hại đã kháng cáo.

Quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, một trong những vấn đề mà tòa và VKS khác quan điểm là bị cáo phạm tội một lần hay nhiều lần. Bởi lẽ bị cáo xâm hại bị hại tại huyện Bình Chánh, bị cha bị hại phát hiện, đi tố cáo. Lúc này lòi ra chuyện bị cáo từng hai lần xâm hại bị hại ở huyện Cần Giuộc, Long An.

Tòa có quan điểm phải gộp cả hai lần phạm tội ở Cần Giuộc, Long An để xử lý trong cùng vụ án.

Còn VKS lại cho rằng hai lần phạm tội trước do Công an huyện Cần Giuộc thụ lý, CQĐT Công an huyện Bình Chánh đã thông báo cho CQĐT Công an huyện Cần Giuộc biết để điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, theo VKS thì Công an huyện Cần Giuộc tiếp nhận tin báo tố giác từ mẹ của bị hại trước khi Bình Chánh tiếp nhận, đến nay vẫn chưa khởi tố nên không thuộc thẩm quyền điều tra của Bình Chánh. Vì vậy, Công an huyện Bình Chánh chỉ xử lý bị cáo về hành vi xảy ra ở Bình Chánh...

Kiến nghị của tòa sơ thẩm được chấp nhận Bị cáo và bị hại là em T. (sinh ngày 15-2-2005) quen nhau qua mạng xã hội. Ngày 22-4-2020, em T. chạy xe máy của cha, đi hẹn hò với bị cáo ở một khách sạn ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An. Sau khi quan hệ tình dục xong, bị cáo đem xe máy của bị hại đi cầm để lấy tiền mua đồ ăn sáng, trả tiền nhà nghỉ, tiêu xài cá nhân. HĐXX sơ thẩm có kiến nghị trong bản án, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét truy cứu Long thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhằm tránh lọt tội. Bởi Long có hành vi bán chiếc xe máy (của cha bị hại) mà bị hại sử dụng để chạy đến khách sạn gặp Long. Tòa từng nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu xử lý tội này đối với Long nhưng VKS bảo lưu quan điểm không truy tố thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì bị cáo cầm xe xong có thông báo với bị hại và được bị hại đồng ý. Kiến nghị này đã được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

