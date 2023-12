Vụ đòi bồi thường oan 29 tỉ: Tòa chỉ đề xuất 400 triệu đồng

Bị kết án oan vì chuyện mua bán đất Năm 2008, vợ chồng ông Võ bán cho hai phụ nữ một thửa đất. Sau đó, họ yêu cầu ông Võ ký tên, sang nhượng đất cho người thứ ba là ông NVC. Do không bán đất cho ông C nên ông Võ không ký và bị kiện ra tòa. Tòa cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên chuyển hồ sơ sang công an. Tháng 10-2018, vợ chồng ông Võ, bà Thưởng bị TAND huyện Tuy Đức kết án 24 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng cho bà Thưởng được hưởng án treo. Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án để điều tra lại. Tháng 9-2019, Công an huyện Tuy Đức quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ vì không chứng minh được hành vi phạm tội. Đến năm 2020, TAND huyện Tuy Đức đã chủ trì, phối hợp cùng VKSND và Công an huyện Tuy Đức tổ chức cải chính, xin lỗi công khai vì đã kết án oan cho vợ chồng ông Võ.