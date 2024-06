Vụ cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn: Các bị can bị truy tố thêm tội danh

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, giữa tháng 9/2023, bị can Mỹ, Lợi, Tuyền quen nhau thông qua Facebook trang "Hội những người vỡ nợ". Nảy sinh ý định cướp tài sản, Mỹ lên mạng tìm hiểu về các vụ cướp ngân hàng trước đó rồi lên mạng mua súng tự chế và 6 viên đạn bằng chì, bình xịt hơi cay làm công cụ đi cướp.

Đến đầu tháng 10/2023, Mỹ rủ Lợi và Tuyền ra gặp tại quán cà phê ở Long An, bàn bạc cướp tại các ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. Sau nhiều ngày theo dõi, chúng phát hiện ngân hàng này nằm trong khu dân cư, bảo vệ rất nhiều nên nhóm này mới chuyển hướng sang Phòng giao dịch Nhị Xuân, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Mỹ và Lợi theo dõi trước ngân hàng này trong 2 ngày, đồng thời nghiên cứu kỹ địa bàn huyện Hóc Môn để lập kế hoạch cướp ngân hàng rồi tẩu thoát.

3 bị can Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Ngày 22/10/2023, Mỹ và Lợi ra chợ mua thêm 1 khẩu súng nhựa màu đen để đe dọa nhân viên ngân hàng. Tuyền đặt trên mạng mua 1 xe tay ga, Lợi mua sơn về sơn lại màu đen nhằm che giấu đặc điểm xe khi đi cướp ngân hàng.

Chiều 23/10/2023, Mỹ thuê một ô tô màu trắng về cho Tuyền sử dụng. Một ngày sau, Mỹ cùng Lợi và Tuyền đi ô tô đến ngân hàng trên khảo sát thêm. Đến khoảng 10h27 ngày 24/10, chọn thời điểm lúc vắng người, Mỹ và Lợi thực hiện kế hoạch. Lợi chở Mỹ chạy vào ngân hàng tiếp cận, rút súng khống chế 2 bảo vệ.

Nguyễn Ngọc Mỹ cùng tang vật.

Mỹ cầm súng bắn lên trần nhà gây tiếng nổ lớn để uy hiếp và yêu cầu các nhân viên trong ngân hàng phải đưa tay lên nằm xuống nền nhà. Lợi cầm súng và lấy tiền bỏ vào ba lô. Sau khi cướp được 3,8 tỷ đồng, Mỹ và Lợi lấy xe chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) tẩu thoát. Cả ba chạy tới bãi đất trống ở gần Cơ sở cai nghiện Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đốt xe và quần áo để phi tang.

Cả ba chia nhau ra trốn đến TP Vũng Tàu. Mỹ thuê khách sạn, thông báo cho Lợi và Tuyền biết, rồi gặp nhau. Tại khách sạn, cả ba chia nhau tiền. Mỹ lấy 1,5 tỷ đồng, Lợi 1,3 tỷ đồng, Tuyền 1 tỷ đồng. Sau đó cả ba rời khỏi khách sạn.

Nhân viên bảo vệ ngân hàng bị hai tên cướp dùng súng giả khống chế.

Mỹ mượn ô tô quay về lại TP Hồ Chí Minh. Đến cầu Đồng Nai, Mỹ dừng xe ném khẩu súng dùng gây án xuống sông. Mỹ chạy xe đến nhà người quen ở quận Bình Thạnh nhờ đổi giúp 100 triệu đồng được 5.500 đô la Singapore. Sau đó, Mỹ lái xe đi ra sân bay Tân Sơn Nhất gửi và đặt vé máy bay online theo lịch bay là 9h30 ngày 25/10/2023 để sang Singapore. Nhưng sau khi ngủ trong xe đến sáng hôm sau, Mỹ đi bộ ra sân bay thì bị bắt giữ.

Còn Lợi sau khi được chia tiền thì mua điện thoại, xe máy… ở Vũng Tàu chạy về TP Biên Hòa thuê nhà nghỉ ngủ. Đến 5h ngày 25/10/2023, Lợi đi đến quận Bình Thạnh và quận 5 mua 2 CCCD giả để che giấu nhân thân, lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến ngày 27/10/2023, Lợi đón xe buýt về lại Bến Lức, tỉnh Long An tìm đường trốn sang Campuchia thì bị Công an bắt giữ. Riêng Tuyền sau khi chia tiền đã về nhà thì bị Công an bắt giữ ngày 25/10/2023.

Số tiền nhóm cướp được khoảng 3,8 tỷ đồng.

Nhóm của Mỹ cò khai đã dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt tại xã Tân Thành, huyện Gò Công (Tiền Giang). Đồng thời, các bị can cũng dùng tiền giả mua hàng tại Tây Ninh vào ngày 12/10 và ngày 13/10/2023. Mục đích là để người bán trả lại tiền thật.

Theo kết luận điều tra bổ sung, trước khi thực hiện vụ cướp nói trên, Cơ quan Công an xác định, Tuyền, Văn và Lợi còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành để thu lợi bất chính.

