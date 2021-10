Vụ cô gái phải bán dâm để trả lãi: Đường dây bốc "bát họ" hoạt động thế nào?

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 18:56 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tiếp tục làm rõ thêm 1 đường dây cho vay lãi nặng dùng thủ đoạn khống chế con nợ bằng ảnh nóng.

Bùi Ngọc Thuỷ tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ cô gái phải bán dâm để trả lãi “bát họ”, ngày 27/10, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, làm rõ đường dây cho vay nặng lãi của Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội); Khương Thị Tuyến (SN 1992, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Huy Hiển (SN 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện N.T.N. (quê Nghệ An) có hành vi mua, bán dâm và môi giới mại dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tại trụ sở công an, N. khai nhận phải đi bán dâm và môi giới bán dâm để có tiền trả lãi từ số tiền nợ qua hình thức “bốc bát họ” của Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa) ở quận Đống Đa. Ngoài số tiền nợ Vân Anh, N. cũng “bốc bát họ” của một nhóm cho vay khác Thuỷ và Tuyến ở khu vực quận Long Biên. Cơ quan công an xác định N. đã bốc 12 bát họ của 2 nhóm nói trên.

Quá trình điều tra, ngoài đường dây cho vay nặng lãi của Vân Anh, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây cho vay khác của Thủy và Tuyến. Cụ thể, đầu tháng 2/2021, Thủy cho khách vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ”, tiền lãi từ 5.000 - 20.000 đồng/triệu/ngày. Đáng nói, khi khách có nhu cầu vay, Thủy yêu cầu phải gửi ảnh “nóng”, có tính chất khiêu dâm để làm tài sản thế chấp. Mục đích để uy hiếp, yêu cầu khách trả lãi hoặc thanh toán tiền nợ đúng hẹn.

Từ tháng 8/2021, qua mạng xã hội, Tuyến phát hiện thủ đoạn dùng ảnh “nóng” để khống chế khách vay nợ qua hình thức “bốc bát họ” hoặc vay lãi theo ngày. Thời điểm này, Thủy chuyển tới cư trú gần nhà Tuyến nên Tuyến đã đề nghị cùng hợp tác với Thuỷ. Hai bên bàn bạc, thống nhất và Tuyến đăng tải quảng cáo cho vay trên các trang mạng, trực tiếp nhận các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của các khách vay tiền. Tuyến có nhiệm vụ giải thích cho khách vay các gói vay tiền, hướng dẫn cách chụp ảnh khoả thân làm tài sản thế chấp.

Khi có khách vay thành công, Thủy trả cho Tuyến 500.000 đồng. Về phần Hiển được Thủy trả 5 triệu đồng/tháng để đi thu tiền của khách. Các đối tượng đã cho 50 nhân viên quán karaoke trên địa bàn TP Hà Nội và 35 khách vay lãi, thu lợi bất chính 826 triệu đồng.

