Vụ bán dâm để có tiền trả lãi “bát họ”: Đối tượng cho vay lãi nặng đối mặt hình phạt nào?

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 19:03 PM (GMT+7)

Theo luật sư, việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm đến quyền cá nhân, chủ nhân hình ảnh sẽ được pháp luật bảo vệ.

Vân Anh và Thuỷ tại trụ sở công an.

Thế chấp ảnh “nóng” để bốc bát họ

Ngày 25/10, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa); Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa); Khương Thị Tuyến (SN 1992 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố Nguyễn Thị Vân Anh về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện N.T.N. (quê Nghệ An) có hành vi mua, bán dâm và môi giới mại dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tại trụ sở công an, N. khai nhận phải đi bán dâm và môi giới bán dâm để có tiền trả lãi từ số tiền nợ qua hình thức “bốc bát họ” của Vân Anh ở quận Đống Đa. Ngoài số tiền nợ Vân Anh, N. cũng “bốc bát họ” của Thuỷ và Tuyến ở khu vực quận Long Biên. Cơ quan công an xác định N. đã bốc 12 bát họ của 2 nhóm nói trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng yêu cầu khách vay phải "tài sản thế chấp" nếu muốn được vay tiền. Tài sản này là ảnh chân dung, chứng minh nhân dân, ảnh giao diện trên Facebook cá nhân. Đặc biệt, các đối tượng yêu cầu khách vay phải thế chấp các hình ảnh, video riêng tư nhạy cảm, mang tính chất khiêu dâm. Mục đích của việc thế chấp là các đối tượng sử dụng “tài sản thế chấp” để khống chế, phòng khi con nợ trốn sẽ gây sức ép, gửi cho người thân, tạo áp lực để con nợ phải trả tiền.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VP luật sư Tinh thông luật.

Đừng tự biến mình thành “con tin”

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 25/10, trao đổi với PV, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh thông luật cho biết, hành vi cho vay tiền theo hình thức “bốc bát họ” của các bị can nói trên là hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trường hợp các bị can thoả thuận với bị hại thu lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất trong quy định của Bộ luật Dân sự đã cấu thành tội này và có khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm.

“Về việc các đối tượng ép khách vay tiền phải “thế chấp” ảnh nóng, clip có tính chất khiêu dâm để khống chế, đăng lên mạng xã hội mà không được phép của chủ nhân thì các đối tượng đã xâm phạm đến quyền cá nhân đối với hình ảnh và được pháp luật bảo vệ.

Các đối tượng có hành vi dùng ảnh nóng để ép buộc bị hại trả nợ sẽ bị xử lý theo tội Cưỡng đoạt tài sản, có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Còn nếu mục đích của việc đe dọa tung ảnh nóng không phải vì tiền mà là để ép buộc quan hệ trái ý muốn hoặc làm nhục người bị hại thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể phạm tội Cưỡng dâm hoặc tội Làm nhục người khác”, luật sư Bình nói.

Luật sư Bình thông tin, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người có hình ảnh bị xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người xâm phạm hình ảnh cá nhân của mình phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư Bình cho hay, việc “thế chấp” ảnh nóng để lại nhiều hệ luỵ rất nguy hiểm. Chính vì vậy, đối với những người có nhu cầu cấp bách về tài chính, đặc biệt là những cô gái trẻ, cần phải đề phòng, thậm chí là tránh né những đối tượng cho vay lãi nặng với hình thức như trên, đừng tự biến mình thành “con tin” để cho các đối tượng xấu lợi dụng, đe doạ.

