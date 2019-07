Vụ cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp: Tiết lộ "sốc" từ người vợ

Thứ Năm, ngày 04/07/2019 09:30 AM (GMT+7)

Theo lời người vợ, cô gái khuyết tật giúp việc cho gia đình không phải là nạn nhân đầu tiên của chồng bà.

Liên quan đến vụ việc "Cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp, đánh đập", sáng 3-7, bà Phạm Thị M. (ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, vợ ông Đặng Ngọc T., người bị tố cáo) đã kể cho phóng viên những câu chuyện kinh hoàng khác liên quan đến ông T.

Năm lần bảy lượt bao che cho chồng?

Theo bà M., bà và ông T. kết hôn từ năm 1989, có với nhau 2 người con gái, 1 người đã học xong đại học, người đang học lớp 10. Do làm nghề kinh doanh nên từ năm 1997, gia đình đã thuê người giúp việc. Từ đó đến nay, đã có 6 người giúp việc bị chồng bà có những hành vi sàm sỡ hoặc cưỡng hiếp chứ không riêng gì chị N.T.L.Q (người giúp việc bị khuyết tật nặng mà Báo Người Lao Động phản ánh). "Sau mỗi lần xảy ra vụ việc, tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái nên đều đứng ra năn nỉ, cho người ta ít tiền, rồi để họ về quê" - bà M. nói.

Chị N.T.L.Q trao đổi vụ việc với phóng viên

Cũng theo bà M., chị Q. là người giúp việc thứ 6, khi thuê vào làm bà rất yên tâm vì ông T. tỏ ra không thích, suốt ngày chửi chị Q. tật nguyền, xấu xí, nấu không ăn được và yêu cầu bà cho chị Q. nghỉ. Không ngờ, ngày 22-12-2017, lúc bà đang đi điều trị bệnh ở TP HCM, chị Q. gọi điện khóc, nói bị chồng bà cưỡng hiếp. Cũng như những lần trước, bà năn nỉ chị Q. chờ bà về giải quyết, khoan vội làm lớn chuyện. Khi về nhà, bà đứng ra dàn xếp để chị Q. không tố cáo. Bà M. thấy chị Q. là người khuyết tật nhưng lúc đó do làm ăn không thuận lợi, không có tiền để cho nên bà đề nghị chị Q. làm đến hết năm 2018. Bà dự định chuẩn bị một số tiền cho chị Q. và xin lại bản cam kết (chồng bà viết về việc không xúc phạm chị Q. nữa) rồi để chị đi xin việc chỗ khác. "Nhưng không ngờ, đến ngày 6-8-2018, chồng tôi lại làm thêm một lần nữa. Lần này, tôi không thể bao che vì không chỉ có những hành vi bậy bạ mà còn đánh đập, dùng dao đe dọa Q. Tôi cũng có con gái, Q. là con gái thiếu may mắn khi bị tật nguyền. Tôi không giúp gì được ngoài nói ra sự thật. Ông ấy gây ra là có người bao che, dọn dẹp nên cứ thế mà làm. Từ trước đến giờ tôi đã bao che quá nhiều rồi nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật đó. Tôi cũng đã nhận lỗi trước cơ quan công an là đã bao che cho chồng nhiều lần" - bà M. tâm sự.

Người bị tố lên tiếng

Liên quan đến vụ việc chị Q., theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, con gái ông T. là A.T đã viết bản tự khai vào đêm 22-12-2017, lúc mới xảy ra vụ việc, cho thấy ông T. đã có hành vi cưỡng hiếp chị Q.

Theo nội dung bản tự khai, khoảng 18 giờ 35 phút ngày 22-12-2017, A.T đi học về thì nghe tiếng kêu cứu của chị Q. Cháu vội chạy vào nhà thì thấy ông T. đang đè lên người chị Q. trong lúc chị này trần truồng. Bị phát hiện, ông T. bỏ đi, sau đó hăm dọa A.T. Dưới tờ giấy viết tay này, A.T xác nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình và ký tên. Bà M. cũng xác nhận lời khai này là của A.T và đã giao nộp cho cơ quan công an.

Trong khi đó, sáng 3-7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông T. phủ nhận những lời tố cáo, cho rằng chị Q. và vợ ông gài bẫy, hại ông. Ông T. xác nhận có vụ việc xảy ra vào tối 22-12-2017 nhưng do chị Q. tự nguyện. Giấy cam kết mà ông viết tay là do chị Q. ép buộc ông viết; còn giấy viết tay của con gái là do cháu còn nhỏ và nghe theo lời mẹ (!?).

Đối với việc bà M. cho rằng ông đã có hành vi tương tự với 5 cô gái giúp việc trước đó, ông T. cho rằng không phải 5 mà chỉ "vài ba cô giúp việc thôi". Do ngày trước ông còn trẻ, tính tình lãng mạn nên khi các cô gái trẻ vào nhà thì ông cũng có những cử chỉ thân thiện. Tuy nhiên, chỉ cầm tay chứ không có chuyện gì khác. "Tôi là người hiểu biết pháp luật, có nghiên cứu và viết bài phản biện khoa học, không phải là người bệnh hoạn nhưng không hiểu sao lại xảy ra những chuyện từ trên trời rơi xuống" - ông T. nói.