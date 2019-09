Vụ chồng đánh chết vợ "hờ" ở Nam Định: Tiết lộ sốc về thái độ nghi phạm

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

“Khi đến hiện trường, tôi nhìn thấy đối tượng Hương và con trai 6 tuổi đang ngồi cạnh thi thể vợ, cả hai bố con vừa xem ti vi, vừa uống sữa. Sau mỗi lần uống, hai bố con Hương lại bón cho vợ một miếng…”, vị công an xã Điền Xá trao đổi với phóng viên.

Liên quan đến vụ án mạng chồng nghi ngáo đá đánh chết vợ ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xảy ra vào 16/9, theo đó, nghi phạm được xác định là Phạm Xuân Hương (SN 1976, xóm 9 thôn Lã Điền, xã Điền Xá, Nam Trực, Nam Định), còn nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1997, ngụ tại Long Phú, Chợ Lách, Bến Tre). Tuy chưa đăng ký kết hôn song cặp vợ chồng hờ này đã có một con trai 6 tuổi.

Sáng 18/9, trao đổi với PV, một cán bộ công an xã Điền Xá cho biết, khoảng 18h ngày 16/9, khi nhận được tin báo về việc trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, khi đến hiện trường công an nhìn thấy đối tượng Hương cùng con trai đang ngồi xem ti vi, còn thi thể nạn nhân thì được đắp chăn nằm trên giường.

Đối tượng Phạm Xuân Hương tại cơ quan công an.

Ngay lúc đó, tôi gọi Hương để hỏi vì sao vợ lại chết, mặt lạnh tanh không chút biến sắc, Hương nói đã dùng tay chân đấm đá và dùng dây điện đánh chết vợ. Lo sợ Hương sẽ tiếp tục manh động, lực lượng chức năng đã lập tức khống chế đối tượng”, vị công an xã nói.

Thông tin thêm, vị công an xã Điền Xá cho biết, Phạm Xuân Hương là đối tượng nghiện ma túy, có hồ sơ quản lý tại công an địa phương. Chị Nguyễn Thị Thanh T. về sống với Hương như vợ chồng, cả hai đều không có công việc ổn định, thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn khiến chính quyền địa phương phải can thiệp.

Hiện trường vụ án mạng.

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được thông tin báo cáo, Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng với Công an huyện Nam Trực triển khai công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Xuân Hương để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận vì ghen tuông, nghi ngờ chị T. có quan hệ với người đàn ông khác nên đã dùng tay đánh nạn nhân rồi bỏ ra ngoài. Sau đó, đến khoảng 20h cùng ngày, khi trở về nhà Hương nhìn thấy T. đã tử vong nên đã báo với chính quyền địa phương.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra. làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.