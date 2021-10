Vụ chồng đâm vợ và bố vợ: Thẩm phán toà án cũng bị tấn công

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 16:03 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi dùng dao bấm đâm thương vong 3 người.

Chân dung đối tượng Dư Văn Thanh tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ chồng đâm vợ và bố vợ ở trụ sở toà án, chiều 30/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, điều tra vụ án mạng xảy ra tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 30/10, Dư Văn Thanh (SN 1983, địa chỉ Thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú về hành vi Giết người. Vụ án xảy ra cùng ngày tại phòng làm việc tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, Công an huyện Lục Ngạn cũng đã tiếp nhận tin báo của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn về việc trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo và đầu thú của đối tượng, Công an huyện Lục Ngạn đã triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa ông L.V.L (SN 1961, trú xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) - bố vợ Thanh và chị L.T.H (SN 1989, vợ Thanh) đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và lấy lời khai của Dư Văn Thanh cùng những người có liên quan vụ việc. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Trụ sở TAND huyện Lục Ngạn nơi xảy ra sự việc.

Tại trụ sở công an, Thanh khai nhận dùng dao bấm có đầu nhọn đâm nhiều nhát vào chị L.T.H, sau đó tiếp tục đâm vào cổ phải ông L.V.L, tiếp đó tấn công gây thương tích cho anh P.V.T (Thẩm phán công tác tại TAND huyện Lục Ngạn). Sau khi thực hiện hành vi, T. đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong hoà giải vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông L.V.L với bị đơn là Dư Văn Thanh.

Liên quan đến vụ án mạng nói trên, chiều 30/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn cho biết, chính quyền địa phương đã nắm thông tin về việc Dư Văn Thanh - công dân sinh sống trên địa bàn xã vừa gây ra vụ án mạng.

Theo vị này, Thanh ở địa phương có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu.

“Sau khi án mạng xảy ra, qua nắm bắt thông tin từ cán bộ thôn Chính, tôi được biết Thanh và vợ đã ly thân được một thời gian và đang trong quá trình ly hôn. Thanh có vay nợ bố vợ một khoản tiền để mua đất cát, sau đó bố vợ Thanh kiện ra toà án để giải quyết vay nợ. Có thể do vợ chồng bỏ nhau, Thanh sinh ra tâm lý ức chế nên gây án”, vị lãnh đạo UBND xã Hồng Giang thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

