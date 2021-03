Án mạng kinh hoàng từ mối thù vụn vặt khiến ba đứa trẻ bơ vơ

Ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đồng Minh Phương để điều tra về hành vi giết người. “Hiện, Phương đã rất thành khẩn, bày tỏ sự ân hận chỉ vì một chút bột phát mà gây tội ác không thể tha thứ, khiến hai người thiệt mạng, để lại ba đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa”, Thiếu tá Trần Mạnh Quân, điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay.