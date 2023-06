Vụ chồng đâm chết vợ và 2 phụ nữ: Vùng quê tang thương vì chàng rể cộc tính

Người dân cả thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) bàng hoàng với vụ thảm sát làm ba người phụ nữ tử vong.

Chàng rể gây ra vụ thảm sát

Vùng quê này bao năm nay người dân vẫn sống yên ổn, hòa đồng với nhau. Tuy nhiên, chàng rể Phan Danh Hưng (37 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa) về đây lập gia đình đã làm rúng động cả xóm núi.

Vụ thảm sát làm rúng động vùng quê. Ảnh: TV

Hưng lấy chị L.T.T.V và có với nhau hai người con. Hàng ngày, người đàn ông này đi làm phụ hồ, chị V đi làm thuê. Cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Theo hàng xóm, Hưng là người cộc tính và thô lỗ tuy nhiên không gây mâu thuẫn với ai. Thời gian gần đây, người này có biểu hiện tham gia cá độ và rượu chè.

Tối 1-6, Hưng đi nhậu về nhà đã cãi nhau với vợ. Anh ta đập phá đồ đạc và đe dọa giết vợ. Chị V lo sợ nên đã sang nhà mẹ ruột ở ngay phía sau để ngủ.

Sáng sớm 2-6, mẹ vợ mang rau đi bán thì Hưng cầm dao sang đâm chết vợ ngay trong phòng ngủ. Chưa dừng lại, nghi phạm này còn đâm chết cháu gái 19 tuổi đang ở trong nhà.

Lúc này, bà HTD là hàng xóm đối diện nhà nghe tiếng con gái chị V kêu cứu chạy sang cũng bị Hưng đâm tử vong ngay hiên nhà.

Chưa hết bàng hoàng, ông Dương Minh Thảo (chồng bà D) cho hay, hai vợ chồng dậy chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng cháu gái nhà hàng xóm kêu cứu nên đã chạy sang. “Thấy con bé chạy sang kêu cứu thì vợ tôi chạy qua. Vợ tôi vừa sang thì bị Hưng đâm. Tôi chạy theo sau nghe vợ tôi nói kêu xe cấp cứu thì thấy Hưng cầm dao chạy về phía mình”-ông Thảo nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Ông Thảo chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại thời điểm vợ bị đâm tử vong. Ảnh: TV

Người hàng xóm này cho biết lúc này thấy vợ mình bò ra kêu cấp cứu. Theo phản xạ, ông đã chạy ngược trở lại. Nhân cơ hội này, Hưng đã chạy lên rừng keo bỏ trốn. Ông Thảo kêu xe cấp cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi.

Mắt đỏ hoe, con gái bà D cũng như những người thân vẫn không thể tin được người thân của mình vì muốn giúp đỡ hàng xóm mà phải bỏ mạng.

Huy động chó nghiệp vụ truy lùng nghi phạm

Trả lời PLO, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an tỉnh Khánh Hòa đang huy động nhiều đơn vị lực lượng truy lùng nghi phạm gây ra vụ án mạng làm ba người phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày.

Chó nghiệp vụ được huy động để truy tìm hung thủ vụ thảm án. Ảnh: TV

“Hiện cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra và truy bắt nghi phạm nên chưa thể thông tin gì thêm. Tuy nhiên, thông tin báo chí đăng tải là đúng”- Thượng tá Sáng nói.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cảnh sát cơ động, công an tỉnh, công an địa phương, dân quân được huy động đến khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hiện trường lùng sục khu vực đồi núi nghi nghi phạm đang lẩn trốn.

Một số con đường dẫn vào xã Diên Xuân cũng được lực lượng chức năng chốt chặn để truy tìm hung thủ. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thẩm vấn nhiều người dân để lấy lời khai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quyết định truy tìm Phan Danh Hưng (37 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa). Hưng là nghi phạm đâm chết vợ và hai người phụ nữ.

Công an tỉnh Khánh Hòa ra thông báo truy tìm Phan Danh Hưng. Ảnh: C.A

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào sáng 2-6. Công an bước đầu xác định Hưng là người bị nghi thực hiện tội phạm.

Nghi phạm này hiện đang lẩn trốn, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự trên. Đặc điểm nhận dạng của Phan Danh Hưng là nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan C01, C02, V06 Bộ Công an, Phòng PC02 công an các tỉnh và các cơ quan truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp truy tìm.

Nguồn: https://plo.vn/vu-chong-dam-chet-vo-va-2-phu-nu-vung-que-tang-thuong-vi-chang-re-coc-tinh-post73...Nguồn: https://plo.vn/vu-chong-dam-chet-vo-va-2-phu-nu-vung-que-tang-thuong-vi-chang-re-coc-tinh-post736110.html