Vụ chồng câm điếc tử vong bất thường ở Nghệ An: Người vợ bị khởi tố

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 14:20 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can Hoàng Thị Ngân về tội “giết người”. Ngân được xác định là hung thủ đã giết chính chồng mình.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn) về tội “giết người".

Nạn nhân trong vụ án là anh Đinh Hữu Lâm (SN 1972) chồng của Ngân.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng 13/11, người dân ở xóm 1 (xã Nam Lĩnh) nghe tiếng động lớn tại nhà anh Đinh Hữu Lâm nên chạy đến. Khi đến nơi, người dân phát hiện trên người anh Lâm có nhiều máu nên lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo người dân địa phương, anh Lâm là người khuyết tật, bị câm điếc. Anh và chị Hoàng Thị Ngân kết hôn với nhau và có 2 người con. Thời gian gần đây mọi người thường thấy 2 vợ chồng mâu thuẫn. Lý do được cho là do anh Lâm ghen tuông, nghi vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.

