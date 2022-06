Vụ chồng bỏ xe ở cầu Thăng Long rồi mất tích: Xuất hiện nhiều tin báo, vợ trắng đêm đi tìm

“Đêm qua mưa to suốt đêm nhưng tôi vẫn đi tìm anh ấy, chỉ mong anh ấy bình an trở về với gia đình”, chị Linh buồn bã nói.

Anh Hưng và chiếc ô tô bị bỏ lại trên cầu Thăng Long

Sáng 23/6, lãnh đạo UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người này đàn ông bỏ xe trên cầu Thăng Long rồi mất tích bí ẩn.

Theo vị lãnh đạo này, công an vẫn chưa tìm thấy chủ chiếc xe ô tô, còn phương tiện đã được đưa về trụ sở công an xã. Gia đình nạn nhân cũng đã làm việc với cơ quan công an.

Chị Nguyễn Thị Linh (vợ anh Phạm Kiều Hưng) cho biết, gia đình chị vẫn đang tiếp tục đi khắp nơi để tìm kiếm người chồng mất tích nhưng chưa có thông tin gì.

Theo chị Linh, 6 ngày trôi qua chưa tìm thấy chồng chị cũng như gia đình đều lo lắng. Hôm qua (22/6) cảgia đình chị lên Hà Nội để tìm kiếm anh Hưng tại khu vực các quận như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh...

“Từ khi đăng tải thông tin tìm chồng gia đình tôi cũng nhận được nhiều tin báo là gặp người giống chồng tôi nhưng họ không có hình ảnh khẳng định. Có người nói gặp anh ấy đi xe chung chuyển từ số 8 Phạm Văn Đồng về bến xe Mỹ Đình vào khoảng 10h ngày 19/6, gia đình tôi cũng xin camera để kiểm tra thấy rất giống nhưng hình ảnh mờ chưa thể khẳng định được gì. Chỉ cần có manh mối về chồng tôi liền đến nhưng đều không phải. Đêm qua mưa to suốt đêm nhưng tôi vẫn đi tìm anh ấy, chỉ mong anh ấy bình an trở về với gia đình”, chị Linh buồn bã nói.

Chị Linh cho hay, dù mệt mỏi nhưng chị và gia đình sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm anh Hưng. Trước khi chồng chị Linh bỏ đi, 2 vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, chiều 17/6, anh Phạm Kiều Hưng nói với vợ lên Hà Nội có việc rồi điều khiển ôtô màu đỏ mang BKS 89A-194.60 đi đến tối không về, gia đình đi tìm và liên lạc không được.

Đến sáng 18/6, gia đình chị Linh nhận được tin báo thấy xe của chồng chị đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo. Bên trong xe có để lại điện thoại, túi xách nhưng không thấy người.

